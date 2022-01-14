【美元定存】美元爆加息搶客戰 半年定存最高0.8厘

▲ 元旦開局大小行鬥搶美金，包括星展及招商永隆今天加美元定存息。

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美國擬加快退市收水，港銀搶美元定期存款亦加劇，近期8間大小行爭相鬥加美元定存息，包括集友新推半年定存享0.8厘，招商永隆更一周3連加，星展、交銀香港、工銀亞洲及建行亞洲亦加不同存期的年息。滙豐（HSBC）則微加3個月年息0.05厘、至0.15厘，在3間發鈔行中屬最高。

至於響頭炮的兩行，分別為恒生 （00011） 新年第一擊，勁加7天年息，從原本的5.5厘驟升3厘，新息率報8.5厘，一躍而成冠絕全城息率。南商也驟加相同短存1厘，新報6厘，跟素來打高息牌的集友看齊；後者則把6厘的截止期，延長至年廿九（1月31日）才屆滿。

單以6個月年息比拼，現呈雙冠王，集友及富邦同報0.8厘居首。如以存款上限計，集友以等值1,000萬港元作封頂額，大戶賺盡料約有4萬港元利息，但須扣除港元兌換美金的買賣差價。

兩聯儲行長料今年加息三到四次【下一頁】

專家指，業界趁美國3月底退市前鬥快吸美金，唯恐新興市場走資鬧美元荒。全球亦聚焦聯儲局主席鮑威爾的重頭戲，即1月26日首次議息，本港時間28日公布結果，鮑公在Omicron肆虐下取態仍偏鷹。摩根大通及花旗等大行皆料美國於3月便加息，連同高盛等齊估今年加4次息。

業界忠告，散戶若對美金有需要者，不妨開立美元定期存款，尤其是港銀早已偷步猛加定存息，博滙息兼賺。上商研究部主管林俊泓預期，美元全年約升2%至3%。大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒料，美國3月開始加息，且同步宣布縮減資產負債表計劃，美滙指數於首季的上落範圍介乎95至98。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今天（1月14日）對媒體說，美元滙價已反映3月加息，現約在96關整固，料下半年開始再轉升，主要憧憬縮表收水等。而未來3個月美滙指數預測目標為95.32，半年至1年為96.69，而長期目標是96.4。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源