【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升近15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

澳門政府發布《修改第16/2001號法律（娛樂場幸運博彩經營法律制度）》法律草案。澳門政府稱，總結過公開諮詢所收集到的意見後，澳門新的娛樂場幸運博彩法律制度草案建議，訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止「轉批給」（即不准發副牌，一改現時3正牌3副牌的做法），批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年，較現行的20年期限與例外情況下可延長最多5年為短。

濠賭股上周五午後炒上後，今早再造好，金沙 （01928） 升14.9%，開報21.05元；銀娛 （00027） 升10.6%，開報46.5元。另外，永利 （01128） 升14.5%，開報7.5元；美高梅 （02282） 升9.4%，開報5.14元；澳博 （00880） 升6.4%，開報5.51元；新濠 （00200） 升7%，開報9.9元。

澳門行政會解釋，當年賭牌期限較長，是由於考慮到當時投得賭牌的公司需時進行賭場建設，但未來投得賭牌的公司已可在原有設施基礎上經營。另外，修例後亦加入很多新規定，法案的主要內容包括：

明確制定本法律制度的主要目的，尤其包括經營娛樂場幸運博彩活動，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展。



修改經營娛樂場幸運博彩的批給數量及批給期限， 訂明批給數量最多為六個，並明文禁止轉批給；規定批給期間不得多於十年，在例外情況下可延長最多三年。 法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。



法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。 加強對承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制 ，包括明確受審查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段。



，包括明確受審查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段。 調升承批公司的資本金額，由至少為2億澳門元升 至50億澳門元 ，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力。



，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力。 提升由澳門特區永久性居民出任的常務董事的佔股比例，由10%升至15% ， 並限制承批公司或其屬控權股東的公司的上市流通股比例 ，使承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。



， ，使承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。 訂定承批公司在經營幸運博彩時須履行的各項義務，並設立相應的處罰制度。



訂定承批公司須承擔的社會責任。



對現時設於非承批公司不動產內的娛樂場訂定過渡規定，使再取得幸運博彩經營權的現有承批公司可在3年期間內處理該等娛樂場的事宜 ，以符合法案有關娛樂場必須設於屬承批公司所有的不動產內的規定。



，以符合法案有關娛樂場必須設於屬承批公司所有的不動產內的規定。 為配合娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投程序的有序開展，法案建議自公佈翌日起生效，但有關調升公司資本額及常務董事佔股比例等條文，則不適用於現有承批公司。

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現有六大博企賭牌期限有機會延至6月之後

澳門行政會在修訂博彩法法律草案新聞發佈會上稱，今日會立即將法案交予澳門立法會審議，以盡快審議及通過法案，配合相關博彩批給競投工作開展。由於相關工作未必能在今年6月六大博企賭牌屆滿前完成，故會考慮將現有博彩經營批給作適當延期。行政會又表示，娛樂場經營須配合政府打擊跨境資金流動及預防反洗黑錢機制。

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承批公司不能將超過3成股份上市

行政會又指，《娛樂場幸運博彩經營法律制度》法案建議，將來賭牌承批公司及其控權公司不能將超過3成股份公開上市。與此同時，修例後，澳門永久性居民出任的常務董事，佔股比例提升至 15%，並將限制承批公司或其屬控權股東的公司的上市流通股比例至三成。另將來承批公司及其控權股東公司上市，須獲政府許可，以確保這些公司有適當財力及符合資格。除承批公司本身外，擁有承批公司股份5%或以上的股東及承批公司的合作中介人與管理公司，都是受審批對象。行政會又補充，現有承批公司並無上市。

行政會解釋，限制上市流通股比例是由於一旦這些公司或其屬控權股東的公司的上市流通股的比例過大，會影響政府就這些公司的股東資格及財力進行審查。

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現有博企倘失賭牌、設施將歸政府

至於批出賭牌的具體準則，屆時會在公開競投的招標文件上註明相關規定，現有或有意加入的公司均可參與競投。另外，如現有承批公司申請續牌而沒有獲得批給，相關娛樂場、連同全部設備及用具會按照法例規定歸澳門政府所有，而新承批公司可使用已有博彩場地及接收所有博彩人員，意味新承批公司可在無縫銜接方式下，即時展開相關經營。行政會解釋，澳門的娛樂場經20年發展，設施已能滿足需要，不應再擴大規模。

行政會又透露，現時澳門有6198張賭枱，惟修例後的賭枱數目要屆時因應實際情況考慮，會視乎中標公司規模再分配賭檯數量。

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不考慮在博企內加入政府代表

另外，修例諮詢曾提及在博企內引入政府代表，惟行政會今表明，不考慮在博企內加入政府代表，因可能會對承批公司的業務運作及獨立性造成干擾。因此考慮以其他方法取代，包括加強對承批公司監管，以及訂明承批公司作出重大財務決定時，以及出現影響公司運作的狀況時，須主動通知政府。

另外，早前博彩諮詢曾建議博企向股東分配利潤時，須符合特定要件及預先獲政府許可，惟今次的法律草案未有提到。

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禁止中介人分享賭場收入或承包賭場區域

澳門政府又稱，為完善監管博彩中介人，法案將明文禁止博彩中介人與承批公司以任何形式或協議分享娛樂場收入或承包娛樂場區域。行政會又指，暫時沒考慮調整博彩稅稅率，因澳門博彩稅率目前為35%，考慮到較其他地方高，暫不考慮調整博彩稅相關稅率。

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娛樂場須設置於博企擁有業權的不動產內

今次修例又規定，娛樂場須設置於承批公司擁有業權的不動產之內，並為此訂定3年過渡期，以便給予再取得賭牌的承批公司在合理期間作出處理，以符合該規定。

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記者﹕余倩敏