【澳門賭業】澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年（不斷更新）

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澳門在政府於今日發佈《修改第16/2001號法律（娛樂場幸運博彩經營法律制度）》法律草案。總結過公開諮詢所收集到的意見後，澳門新的娛樂場幸運博彩法律制度草案建議，訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止轉批給，批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年。
法案的主要內容包括：
澳門行政會在修訂博彩法法律草案新聞發佈會上稱，今日會立即將法案交予澳門立法會審議，以盡快通過，配合相關賭牌競投工作開展。澳門政府又表示，修改法案是為了配合政府打擊跨境資金流動及反洗黑錢，並控制博彩業規模。
澳門行政會表示，《娛樂場幸運博彩經營法律制度》法案建議，將來賭牌承批公司及控權公司不能拿超過3成股份公開上市。
行政會又指，暫時沒考慮調整博彩稅稅率，因澳門博彩稅率目前為35%，考慮到較其他地方高，暫時不考慮調整博彩稅相關稅率。修例後，澳門永久性居民出任的常務董事，佔股比例提升至 15%，並將限制承批公司或其屬控權股東的公司的上市流通股比例，有關調升公司資本額及常務董事佔股比例等條文不適用於現有承批公司。
至於批出賭牌的具體準則，屆時會在公開競投的招標文件上註明相關規定，現有或有意加入的公司均可參與競投。另外，如有博企申請續牌而沒有獲得批給，相關設施會歸澳門政府所有。現時澳門有6198張賭枱，惟修例後的賭枱數目要屆時因應實際情況考慮，會視乎中標公司規模再分配賭檯數量。
另外，修例諮詢曾提及在博企內引入政府代表，惟澳門政府今表明，不需要在博企內加入政府代表。澳門政府又稱，為完善監管博彩中介人，法案將明文禁止博彩中介人與承批公司分成收入。
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