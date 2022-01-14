【澳門賭業】澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年（不斷更新）

▲ 澳門修改博彩法，訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年。

澳門在政府於今日發佈《修改第16/2001號法律（娛樂場幸運博彩經營法律制度）》法律草案。總結過公開諮詢所收集到的意見後，澳門新的娛樂場幸運博彩法律制度草案建議，訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止轉批給，批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年。

法案的主要內容包括：

明確制定本法律制度的主要目的，尤其包括經營娛樂場幸運博彩活動，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展。



修改經營娛樂場幸運博彩的批給數量及批給期限， 訂明批給數量最多為六個，並明文禁止轉批給；規定批給期間不得多於十年，在例外情況下可延長最多三年。 法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。



法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。 加強對承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制 ，包括明確受審查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段。



，包括明確受審查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段。 調升承批公司的資本金額至50億澳門元 ，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力。



，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力。 提升由澳門特區永久性居民出任的常務董事的佔股比例至15% ， 並限制承批公司或其屬控權股東的公司的上市流通股比例 ，使承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。



， ，使承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。 訂定承批公司在經營幸運博彩時須履行的各項義務，並設立相應的處罰制度。



訂定承批公司須承擔的社會責任。



對現時設於非承批公司不動產內的娛樂場訂定過渡規定，使 再取得幸運博彩經營權的現有承批公司可在3年期間內處理該等娛樂場的事宜 ，以符合法案有關娛樂場必須設於屬承批公司所有的不動產內的規定。



，以符合法案有關娛樂場必須設於屬承批公司所有的不動產內的規定。 為配合娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投程序的有序開展，法案建議自公佈翌日起生效，但有關調升公司資本額及常務董事佔股比例等條文，則不適用於現有承批公司。

澳門行政會在修訂博彩法法律草案新聞發佈會上稱，今日會立即將法案交予澳門立法會審議，以盡快通過，配合相關賭牌競投工作開展。澳門政府又表示，修改法案是為了配合政府打擊跨境資金流動及反洗黑錢，並控制博彩業規模。

澳門行政會表示，《娛樂場幸運博彩經營法律制度》法案建議，將來賭牌承批公司及控權公司不能拿超過3成股份公開上市。

行政會又指，暫時沒考慮調整博彩稅稅率，因澳門博彩稅率目前為35%，考慮到較其他地方高，暫時不考慮調整博彩稅相關稅率。修例後，澳門永久性居民出任的常務董事，佔股比例提升至 15%，並將限制承批公司或其屬控權股東的公司的上市流通股比例，有關調升公司資本額及常務董事佔股比例等條文不適用於現有承批公司。

至於批出賭牌的具體準則，屆時會在公開競投的招標文件上註明相關規定，現有或有意加入的公司均可參與競投。另外，如有博企申請續牌而沒有獲得批給，相關設施會歸澳門政府所有。現時澳門有6198張賭枱，惟修例後的賭枱數目要屆時因應實際情況考慮，會視乎中標公司規模再分配賭檯數量。

另外，修例諮詢曾提及在博企內引入政府代表，惟澳門政府今表明，不需要在博企內加入政府代表。澳門政府又稱，為完善監管博彩中介人，法案將明文禁止博彩中介人與承批公司分成收入。

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