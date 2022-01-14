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【香港科研】理大成功研發可殺滅新冠病毒物料 製作成本只需20元 可用於門把、電梯按鍵或抗菌保護套

理財智慧 18:18 2022/01/14

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香港理工大學成功研發一種可以殺滅 COVID-19 病毒的物料，這種物料可以製造成門把、電梯按鍵或抗菌保護套，可在 20 分鐘內幾乎殺滅所有病毒及病菌。

【防疫話題】袁國勇改稱體弱者才需戴「孖罩」許樹昌：有氣管問題人士勿亂試【下一頁

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

根據香港無線電視台於13日（報導）理大學者數年前首先發現正電荷陽離子可刺破病毒細胞膜的化合物。而一年半前，校內的紡織及服裝學系率領跨學科團隊，把相關化合物糅合樹脂，製成半透明抗菌薄膜。研究發現，這種薄膜可在20分鐘內幾乎殺滅所有病毒及病菌，包括COVID-19病毒、金黃葡萄球菌及大腸桿菌等。抗菌薄膜在一年內可殺滅九成病毒及病菌，且3年內有效，利用3D打印技術，這種抗菌物料可以被用於製成大門手把、電梯按鍵或保護套等，保護套成本約20港元，電梯按鈕更少於10元。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

根據理大工程學院院長文效忠說，這些物料製成的用具，可以讓人觸摸數年，同時具有抗毒、抗菌功能，用途無限。目前研究團隊已獲深水埗官方民政事務處邀請，將會在區內為超過100幢沒人管理的舊式住宅大樓製造大門手把護套，防止病毒傳播。

【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪【下一頁

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記者：鄭日棱

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