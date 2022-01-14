駿隆: 2021年強積金總資產達1.182萬億元 最多資金流入美國股票基金及大中華股票基金 邊隻基金表現最強?

受疫情及監管風暴困擾，中港、環球股市也大幅波動，強積金（MPF）回報也受拖累。強積金顧問公司駿隆周五（14日）公布強積金市場佔有率報告，公司指去年強積金總資產達1.182萬億港元，業界龍頭首三位依次為宏利(27.0%)、滙豐(17.8%)及永明(10.9%)。於過去 12 個月，宏利（+1.5%）及永明（+0.8%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.9%）的市場佔有率則下滑最多。

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去年逆市下，究竟資金最愛到那類型市場﹖駿隆集團執行董事王玉麟分析指：「成員於 12 月將大約有 35 億港元資金流入股票市場。整個 2021 年大概有分別有 254 億及89億資金從混合資產市場及固定收益市場流到股票市場（總數約343億港元）。2021 年美國股票基金及大中華股票基金分別為淨流入最高的兩種資產類別，而保守基金及 80%-100%股票的混合資產分別為淨流出最高的兩種資產類別。」

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他表示，建議強積金成員在調整強積金計劃時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動。除了應了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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對於 2021 年 12 月基金資產類型淨流向，市場在 12 月轉換大約共 11.9 億到美國股票基金，而有 7.3 億到未分類股票基金。而保守基金持續有 9.8 億的淨流出，代表成員對風險較低的資產基金有負面的看法。

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記者：陳詠妍