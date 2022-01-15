【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息

▲ 本周暫有5行加港元定存息，包括星展等4行鬥加息。

▼ 點擊圖片放大

1月份快已過一半，意味年關將至，距農曆新年大約只有兩周，難怪本周暫有5間大小行鬥出招，搶吸港元定期存款，為2022年最熱鬧的一周，包括集友、星展、招商永隆、大眾財務，以及TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行滙立（WeLab Bank）。相反，兩行減息，分別為大新（02356）削短存，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank），則逆市全面削減中長定存息。

展望1月下半場，專家預期業界轉趨進取，不能靜觀「虎」盡「金」來才加息；反而早作布局備戰，皆因1月28日聯儲局首次議息，但其鷹派立場愈趨明顯，復添新春長假在即，同業須預留較多頭寸，以備不時之需。

然而，全周雖有7行調整存息，當中5加2減，可是高息榜僅半年期稍變，集友微加0.03厘，新息率報0.8厘，跟富邦及大眾財務看齊。孖招齊發的集友，加息兼降門檻，從入場費100萬元驟劈半至僅須50萬元便享特惠息；無獨有偶，其起存額亦跟富邦及大眾財務相同。

易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財【下一頁】

至於1年期的三甲榜乏變化，星展及招商永隆1月14日全面調升短中長息，兩行旗下的1年期定存經加息0.1厘後，齊報0.5厘，跟富邦的0.85厘似拉近差距。

另一方面，滙立亦微加4個月年息0.05厘，新息率報0.85厘。同樣，大眾財務也上調7個月年息0.1厘，新報0.9厘。不過，由於4個月及7個月存期較鮮有，故暫未能上榜。

比拼短中長息，經歷1月開局至今的調息浪，現時高息王仍是集友7天享5.8厘，恒生 （00011） 相同短存也有5.5厘，中銀香港 （02388） 為4厘，惟齊須兌換資金才享最高特惠息。1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，但須參加指定的股票獎勵計劃等附帶條件。

港元隔夜拆息見11個月高位 港滙升至兩個月最強【下一頁】

此外，除了定期存款外，近期大小銀行也鬥谷包括活期息的儲蓄年利率，包括花旗及恒生等。而當中以信銀國際的3.88厘最高，大戶最多更可賺息約1.4萬元。信銀國際回應本報查詢指，該行再度推出存款優惠，由即日起至今年1月29日，合資格新客戶登記大富翁存款，並最少存入合資格1萬元新資金，上限400萬元，可享額外年利率高達3.88厘。以新客戶於1月1日存入合資格新資金400萬元為例，息率分3階段，首月為0.18厘，第2期為0.28厘，最後1期為3.88厘，而客戶於整個推廣期內將可獲享約14,850元利息。

發言人又指，除了大富翁存款外，該行同時提供好「賞」友推薦計劃及獎賞Go計劃，讓客戶可享受豐富優惠。

那一邊廂，拆息全面上揚，隔夜息挑戰11個月高位，報0.1厘，1個月拆息逼近0.15厘；港滙也轉強。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於3月加息，2022年加息4次，且預計6月議息會議時，宣布7月開始正式縮減資產負債表。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，聯儲局啟動加息料最早於3月，最遲於5月；而美元今年上落區間介乎91至98，年底目標95。此外，待美國開始加息後，港元拆息有機會逐漸上升；而港滙短期內約在7.8附近徘徊。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資

【人幣定存】1個月人民幣定存最高5厘 短存進可攻退可守較受捧

【人幣定存】1年人民幣定存最高息2.8厘 市場料存息減快加慢

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源