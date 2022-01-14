  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存最高5.8厘 5大小行鬥加息

16:33 2022/01/14

分享：

本周暫有5行加港元定存息，包括星展等4行今天鬥加息。

    點擊圖片放大

1月份快已過一半，意味年關將至，距農曆新年大約只有兩周，難怪本周暫有5間大小行鬥出招，搶吸港元定期存款，為2022年最熱鬧的一周，包括集友、星展、招商永隆、大眾財務，以及TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行滙立（WeLab Bank）。相反，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank），則逆市全面削減中長定存息。

展望1月下半場，專家預期業界轉趨進取，不能靜觀「虎」盡「金」來才加息；反而早作布局備戰，皆因1月28日聯儲局首次議息，但其鷹派立場愈趨明顯，復添新春長假在即，同業須預留較多頭寸，以備不時之需。

然而，全周雖有6行調整存息，當中5加1減，可是高息榜僅半年期稍變，集友微加0.03厘，新息率報0.8厘，跟富邦及大眾財務看齊。孖招齊發的集友，加息兼降門檻，從入場費100萬元驟劈半至僅須50萬元便享特惠息；無獨有偶，其起存額亦跟富邦及大眾財務相同。

易發發288天人幣定存最高息2.88厘  好意頭存款搶發新年財​​​​​​​【下一頁

至於1年期的三甲榜乏變化，星展及招商永隆今天（1月14日）全面調升短中長息，兩行旗下的1年期定存經加息0.1厘後，齊報0.5厘，跟富邦的0.85厘似拉近差距。

另一方面，滙立今天亦微加4個月年息0.05厘，新息率報0.85厘。同樣，大眾財務也上調7個月年息0.1厘，新報0.9厘。不過，由於4個月及7個月存期較鮮有，故暫未能上榜。

比拼短中長息，經歷1月開局至今的調息浪，現時高息王仍是集友7天享5.8厘，恒生 （00011） 相同短存也有5.5厘，中銀香港 （02388） 為4厘，惟齊須兌換資金才享最高特惠息。1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，但須參加指定的股票獎勵計劃等附帶條件。

港元隔夜拆息見11個月高位  港滙升至兩個月最強​​​​​​​【下一頁

那一邊廂，拆息今天全面上揚，隔夜息挑戰11個月高位，報0.1厘，1個月拆息逼近0.15厘；港滙也轉強。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於3月加息，2022年加息4次，且預計6月議息會議時，宣布7月開始正式縮減資產負債表。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，聯儲局啟動加息料最早於3月，最遲於5月；而美元今年上落區間介乎91至98，年底目標95。此外，待美國開始加息後，港元拆息有機會逐漸上升；而港滙短期內約在7.8附近徘徊。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資

【人幣定存】1個月人民幣定存最高5厘 短存進可攻退可守較受捧

【人幣定存】1年人民幣定存最高息2.8厘 市場料存息減快加慢

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

天星銀行 大眾財務 滙立銀行 招商永隆 星展銀行 集友銀行 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【美元定存】美元爆加息搶客戰 半年定存最高0.8厘

下一篇文章

【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離營「走佬袋」　必備13件日常用品清單
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離營「走佬袋」　必備13件日常用品清單
【特步1368】特步主席丁水波展示與謝霆鋒20年前合照　謝霆鋒買特步股票15個月帳面賺5230萬
【特步1368】特步主席丁水波展示與謝霆鋒20年前合照　謝霆鋒買特步股票15個月帳面賺5230萬
【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款