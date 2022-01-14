【二手樓價】日出康城三房附設近百萬裝修　可用林鄭Plan 　借足八成入市

臨近農曆新年，不少買家加快入市，且專揀有企理裝修的單位，因為可以即買即住。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳日出康城首都3座（左翼）中層A室，實用面積713平方呎，三房套連儲物室間隔，外望開揚山景，原開價1,035萬元放盤，終減價35萬元，以1,000萬元易手，減幅約3.4%，實用呎價約14,025元。

蔡庭勇補充，買家為區內家庭客，第一次睇樓便喜歡上述單位，加上單位附設近百萬裝修，只需執拾好衣服等日常用品便可入住，最後經過議價後承接單位。

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據了解，原業主於2017年5月，以約768萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利232萬元，物業期內升值約30%。另外，屋苑現約有100個放盤提供，叫價由800萬元起。

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