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【二手樓價】日出康城三房附設近百萬裝修　可用林鄭Plan 　借足八成入市

股樓投資 17:33 2022/01/14

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臨近農曆新年，不少買家加快入市，且專揀有企理裝修的單位，因為可以即買即住。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳日出康城首都3座（左翼）中層A室，實用面積713平方呎，三房套連儲物室間隔，外望開揚山景，原開價1,035萬元放盤，終減價35萬元，以1,000萬元易手，減幅約3.4%，實用呎價約14,025元。 

蔡庭勇補充，買家為區內家庭客，第一次睇樓便喜歡上述單位，加上單位附設近百萬裝修，只需執拾好衣服等日常用品便可入住，最後經過議價後承接單位。 

    點擊圖片放大
    +2

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

據了解，原業主於2017年5月，以約768萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利232萬元，物業期內升值約30%。另外，屋苑現約有100個放盤提供，叫價由800萬元起。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳 私人屋苑 首都 利嘉閣

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