【防疫話題】袁國勇改稱體弱者才需戴「孖罩」許樹昌：有氣管問題人士勿亂試

早前政府專家顧問袁國勇建議市民打孖戴罩抗疫，成為一時熱門話題，不少人甚至不只打孖戴罩，網上更流傳多張市民一次過戴上一大疊口罩的圖片。

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元【下一頁】

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

袁教授於13日（星期四）出席一個電台節目時改口，他補充道：「唔係建議人人都戴孖罩，而係建議體弱唔適合接種疫苗嘅長期病患者，或需要去機場或密封地方工作嘅人，先考慮戴上兩個口罩咁話。」只戴兩層口罩會令口罩更貼面，避免漏氣。他又指本港疫情暫時受控，個案沒有幾何式增加，這波疫情有望在農曆新年前後停下來，但市民仍不能掉以輕心。強調目前市民要加強接種疫苗。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

而中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，若市民要出現在公共交通工具﹑屯門等高危區域時，在外科口罩外加一個布口罩，確實可以較「穩陣」，但有氣管問題等人士在行得較急或行樓梯時，可能會出現氣促等問題，因此不鼓勵市民亂戴口睪。而在高危場所例如醫院等地，他建議最好還是使用N95口罩比較安全。

【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱