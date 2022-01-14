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【防疫話題】袁國勇改稱體弱者才需戴「孖罩」許樹昌：有氣管問題人士勿亂試

理財智慧 16:59 2022/01/14

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早前政府專家顧問袁國勇建議市民打孖戴罩抗疫，成為一時熱門話題，不少人甚至不只打孖戴罩，網上更流傳多張市民一次過戴上一大疊口罩的圖片。

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袁教授於13日（星期四）出席一個電台節目時改口，他補充道：「唔係建議人人都戴孖罩，而係建議體弱唔適合接種疫苗嘅長期病患者，或需要去機場或密封地方工作嘅人，先考慮戴上兩個口罩咁話。」只戴兩層口罩會令口罩更貼面，避免漏氣。他又指本港疫情暫時受控，個案沒有幾何式增加，這波疫情有望在農曆新年前後停下來，但市民仍不能掉以輕心。強調目前市民要加強接種疫苗。

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而中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，若市民要出現在公共交通工具﹑屯門等高危區域時，在外科口罩外加一個布口罩，確實可以較「穩陣」，但有氣管問題等人士在行得較急或行樓梯時，可能會出現氣促等問題，因此不鼓勵市民亂戴口睪。而在高危場所例如醫院等地，他建議最好還是使用N95口罩比較安全。

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記者：鄭日棱

香港 疫情 許樹昌 口罩 袁國勇

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