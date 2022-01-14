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【加密貨幣】馬斯克宣布Tesla接受狗狗幣付款後　幣值一度漲逾20%

環球政經 17:09 2022/01/14

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特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周五在Twitter上宣布，民眾能以狗狗幣（Dogecoin）購買Tesla的商品後，狗狗幣一度飆升至0.2美元以上。

在成為特斯拉網店其中一個支付選項後，狗狗幣的價格飆升了逾20%，從0.16美元漲至0.21美元。狗狗幣目前是第11大加密貨幣，市值為252億美元，但最近幾天加密市場的低迷情況，狗狗幣的價格比起2021年4月的低點更低。與去年5月的歷史高點相比，下跌了74%。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

不過，特斯拉的網站尚不允許客戶使用狗狗幣購買電動車；但就接受客戶使用加密貨幣購買一些收藏品，諸如Tesla造型的口哨cyberwhistle、皮帶扣Giga Texas和兒童四輪車cyberquad。

即睇特斯拉有何商品接受加密貨幣付款：

    點擊圖片放大
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特斯拉網頁顯示，客戶必須設置自己的狗狗幣錢包，才能使用加密貨幣付款，而特斯拉不會接受其他加密貨幣。

特斯拉去年曾短暫接受比特幣作支付方式，甚至可以用作購買電動車。然而，馬斯克同年5月宣布，由於擔心開採比特幣會對環境構成負面影響，特斯拉停止接受比特幣作為付款選項。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 陳楚琨

電動車 概念 商品 馬斯克 Tesla Twitter 比特幣 美元

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