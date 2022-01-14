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【挽留人才】全日空控股放寬集團調職　應對非航空業務數碼化

商業 21:17 2022/01/14

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擁有ANA全日本空輸的全日空控股集團，將檢討員工集團內的調職安排，現有ANA航空的空中服務員轉換普通職種之條件將放寬。（法新社　圖片）

擁有ANA全日本空輸的全日空控股集團，將檢討員工在集團內各公司間的調職安排，部分將在４月起實行，對像約3萬8千人，將放寬現有ANA航空的空中服務員，轉換普通職種之條件。

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ANA全日本空輸母企全日空控股集團，近日表示將調整集團內的調職系統，包括約40間公司約3萬8千名員工。當中有8間公司已經開始內部招募，包括：ANA集團內負責飛行里程優惠業務的ANA X、從事貨運業務的ANA Cargo等，合資格者將於4月起調職，配合實現集團增強非航空業務表現及業務數碼化的策略。

目前，ANA全日本空輸的民航業務並未包含在上述集團內調職系統，僅有一定資歷的空中服務員，才可申請轉換其他公司內職種，今後將會放寬年資較淺的員工申請，預定４月實行。另外集團亦會檢討在年內改善「工作地域選擇制度」，方便因為結婚、配偶地域轉勤、照顧家人等需要轉移居住地的員工，可提出申請到同集團的當地公司。

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截至2020年底，全日空集團整體員工人數為46580人，其中約3萬8千人屬全日空「ANA品牌」公司。集團預計2025年底，基於招聘和退休等因素，ANA品牌員工人數將因自然流失減少二成（約9千人），至約 2萬9千人。

責任編輯：王浩賢

 

 

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