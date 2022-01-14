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【香港發展】陳茂波：經濟以更具廣度和深度的綜合式發展　才能滿足「充分就業」和「優質就業」

宏觀解讀 16:21 2022/01/14

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財政司司長陳茂波在香港中華總商會主辦的中總論壇中視像致辭，稱要讓經濟以更具廣度和深度的綜合式發展，以滿足「充分就業」和「優質就業」。

陳茂波指香港過去一年復蘇動力維持強韌，較近期數字顯示經濟繼續保持向好勢頭，10月和11月的出口和零售皆表現理想，估計第四季經濟會有穩健的按年增長，2021年全年合計的增長可望達到6.4%。勞工市場情況亦明顯改善。經季節性調整的失業率顯著下跌，由去年年初7.2%的高位大幅回落至最新的4.1%。

他續指，疫情發展仍然是今年香港經濟最大的不確定因素，全球供應瓶頸問題至今還沒全面緩解。如果情況持續，可能會進一步窒礙環球生產和貿易活動，推高環球通脹，左右各央行的貨幣政策走向，導致資金流向轉變，令金融市場出現波動，而一些基礎較薄弱的新經濟體也將可能面對較為困難的環境。

產業結構存在不平衡的深層問題 【下一頁】

陳茂波認為，儘管外圍環境仍有不少挑戰，但各主要經濟體進一步復蘇應可繼續為香港出口帶來支持。如果能成功讓本地疫情盡快回穩，而外圍環境亦沒有顯著惡化，香港經濟今年應繼續處於增長軌道上。然而，復蘇的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定性；而近期收緊了防疫措施，亦難免對本地飲食、零售及其他服務行業增添了一定壓力。訪港旅遊業仍然是本港經濟現時最弱的環節，因此有序恢復與內地「通關」對今年經濟表現至關重要。

他又稱，本港存在產業結構不平衡的深層問題，要全力打造香港的產業體系，提升競爭力。「打前鋒」的優勢產業要更領先；「打突圍」的新興產業要提速衝前；「穩守中場」的核心產業要推動升級轉型，務求整列「經濟火車」都能加速向前，為香港經濟注入新動能、創造新市場，並為市民提供更多優質的就業機會。只有讓經濟以更具廣度和深度的綜合式發展，才能滿足「充分就業」和「優質就業」的目標，讓市民能更好的分享到經濟發展的成果。

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