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全球供應鏈危機持續　澳洲KFC炸雞都缺貨

股樓投資 19:54 2022/01/14

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供應鏈問題持續，繼早前日本麥當勞宣布要停售大薯條及中薯條1個月，近日澳洲肯德基（KFC）表示，由於新鮮雞肉的供應受到影響，需暫時刪減某些分店菜單。

肯德基發言人表示，由於其供應商因新冠疫情導致員工短缺，使其難以找到最重要的原料—新鮮雞肉的供應。該公司表示正在與多家供應商合作，以減輕影響，但預計未來幾周將繼續出現供應中斷。

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肯德基沒有說明受影響菜單詳情，也沒有說明受影響的供應商。但與肯德基合作的澳洲禽類加工商Ingham's表示，由於Omicron變種病毒迅速傳播，令人手短缺， 影響產量和運營效率。

日本麥當勞同受供應鏈問題影響，由於加拿大水災災及去年以來的其他問題，預計會令由北美供應的馬鈴薯延遲，上周日（9日）開始停售中薯條和大薯條，是該公司不足一個月內再次宣布停售。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

疫情 澳洲 日本 麥當勞 KFC

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