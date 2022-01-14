【盲盒監管】上海市監局規範盲盒經營　盲盒售價不得超過200元人幣、禁向8歲以下兒童銷售

▲ 上海市監局規範盲盒經營 盲盒售價不得超過200元人幣、禁向8歲以下兒童銷售

上海市市場監督管理局近日印發的《上海市盲盒經營活動合規指引》，要求盲盒經營者不得向8歲以下的未成年人銷售盲盒，向8歲以上未成年人銷售盲盒商品，應通過線上線下等不同方式確認監護人同意。同時，指引表示，單個盲盒的售價一般不超過200元人民幣，不得以盲盒形式抬高普通商品價格。

盲盒股泡泡瑪特（POP MART，09992）相關負責人回應內媒指，泡泡瑪特一貫支持政府為規範市場出台的相關政策。一個健康有序的潮玩市場不僅有利於保障消費者的權益，也為泡泡瑪特營造良好的發展空間。

是次指引列明盲盒經營活動范圍，是指經營者在事先不告知商品具體型號、款式或服務內容、提供方式的情況下，以消費者隨機抽取的方式銷售特定範圍內商品（包括服務）的經營模式，包括互聯網、實體店、自動販賣機等銷售形式。

劃出盲盒經營「紅綫」

指引劃出盲盒經營紅綫，表明經營範圍一般在生活消費、文藝娛樂等領域內。法律法規明確規定禁止銷售、流通的商品，不得以盲盒形式進行銷售。對銷售資質、存儲運輸、使用條件等方面有嚴格要求的商品，不得以盲盒形式進行銷售，如特殊食品、藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等。

同時，要求盲盒經營者不得開展涉金融類營銷，不得有介入二級市場的做市行為，不得開展天價炒作、過度營銷、飢餓營銷。

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