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CCL最新報185.19點　按周回落0.54%　樓價自去年破頂後累跌3.21%

股樓投資 16:07 2022/01/14

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，2021年8月CCL四大整體指數齊創歷史新高，隨後經歷11月美國聯儲局啟動縮減買債，及12月美國加快減買債及預告加息，樓價走勢持續反覆回軟。中原城市領先指數CCL最新報185.19點，按周跌0.54%，連續5周於184點到186點徘徊，期間累跌1.36%。樓價破頂後22周計，CCL累跌3.21%。

此外，近5周三大整體指數錄1次齊升、4次齊跌，走勢反覆向下。CCL Mass累跌3.41%，CCL（中小型單位）累跌3.34%，CCL（大型單位）累跌2.57%。黃良昇指，2022年1月5日本地疫情再現，政府宣佈收緊防疫措施，相信樓價將進一步回軟，估計CCL有機會下試182點到184點水平。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.98點，按周跌0.60%，連續5周於186點到188點徘徊，期間累跌1.35%。CCL（中小型單位）報184.82點，按周跌0.60%，連續5周於184點到186點徘徊，期間累跌1.42%。CCL（大型單位）報187.05點，按周跌0.22%。近5周，豪宅樓價持續一周升一周跌，於184點到188點之間反覆，期間累跌1.07%。

四區樓價各自反覆向下。新界西CCL_Mass報174.40點，按周跌0.55%，近5周於172點到175點徘徊。新界東CCL_Mass報200.27點，按周跌0.75%，連跌3周共1.24%，但仍繼續企穩200點水平。港島CCL_Mass報186.79點，按周跌2.75%，5周內4次跌1次升。九龍CCL_Mass報181.41點，按周升1.17%，連跌2周後連升2周共1.39%。

長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架【下一頁

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同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 CCL 中原地產

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