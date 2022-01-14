【有相睇】上車客到將軍澳尋寶　喜遇減價盤　639萬買兩房單位　平過元朗新盤

臨近農曆新年，加上本港出現變種新冠肺炎疫情，以致買家放緩入市步伐，業主只好紛紛減價吸客，而減價盤亦很快獲客承接。

美聯物業林振聲表示，將軍澳慧安園3座中高層D室，實用面積354平方呎，兩房間隔，望園景，擁簡潔裝修，據悉原叫價668萬元，終減價29萬元，以639萬元易手，調減約4.3%，實用呎價約18,051元。

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從代理提供的相片可見，單位內櫳企理，可即買即住。資料顯示，原業主於2010年7月以196.6萬元購入上址，持貨11年多，現帳面賺約442.4萬元，物業期內升值225%。

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