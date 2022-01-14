【ET講股通】梁耀康：守穩第一波等反攻（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股尾市跌幅收窄，恒生指數現跌約百點，企在24300點之上。金融股繼續支撐大市，滙豐 （00005） 再破頂高見54.7元；友邦 （01299） 現升百分之二，報84.35元。港股後市回喘後再上？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析.

Time code

00：00 - 港股穩守第一波反擊

00：50 - 注意一：美股科技股受壓

01：38 - 注意二：A股受壓影響港股

02：35 - 滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 撐市

03：35 - 美國加息無懸念

03：50 - 科技股低開高走未太差：騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618）

04：59 - 港股後市怎看 科技股短綫勿失低位

08：57 - 加息幅度比加息預期更影響股市

10：00 - 濠賭股午後抽升 短綫走勢點？－談銀娛 （00027）

14：11 - 潛力股精選（1）：福耀玻璃 （03606）

17：10 - 潛力股精選（2）：建滔積層板 （01888）

19：20 - 港股收市速報

19：35 - 觀眾問股：小米 （01810） 股價上望多少

21：13 - 觀眾問股：吉利 （00175） 24元有貨怎操作

23：42 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 哪個價位可入

26：45 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 167.8元有機， 上望空間多少

28：51 - 觀眾問股：友邦 （01299） 前景點睇？

29：40 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 前景點睇？

29：40 - 觀眾問股：工行 （01398） 5元；貝入， 前景點睇？

立即登入HKET「財經台」：https：//video.hket.com/srvv023/%E8%B2%A1%E7%B6%93%E5%8F%B0

******

恒指全日收報24383點，跌46點，主板成交1,199億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股有機會守穩第一波衝突，美股昨晚再現調整，納指挫逾2.5%，A股今日亦跌逾1%，惟恒指表現硬淨。聯儲局3月加息機會高唱入雲，國際金融股滙豐 （00005） 及友邦 （01299） 逆市向上，力撑大市。

後市還看科技股表現，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 是日俱低開高走，展現一定抗跌力。上述重磅股有機會挑戰昨日高位，若突破，有望展現更強升勢，但若失守是日低位，則宜止蝕減磅，慎防大市本輪反彈結束。

澳門博彩股尾市抽升，主因市傳今日將公布賭牌制度修改結果。有意吼濠賭股的話，仍以中資賭主較穩陣。銀娛 （00027） 為首選，向上空間較向下大，股價升3.4%至42.05元，失守38元止蝕。

個別強勢股亦可留意，福耀玻璃 （03606） 升4.3%至45.1元，阻力看47元，以43.6元或42.2止蝕。建滔積層板 （01888） 升3.1%至13.88元，阻力看14.58元，以12.58元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰小米、吉利、阿里巴巴、奧園、GX中國電車、友邦、滙豐、工行︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你分析市場形勢*