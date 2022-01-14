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【ET講股通】梁耀康：守穩第一波等反攻（附Time code）

股市 15:45 2022/01/14

分享：

港股尾市跌幅收窄，恒生指數現跌約百點，企在24300點之上。金融股繼續支撐大市，滙豐 （00005） 再破頂高見54.7元；友邦 （01299） 現升百分之二，報84.35元。港股後市回喘後再上？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析.

Time code

00：00 - 港股穩守第一波反擊
00：50 - 注意一：美股科技股受壓
01：38 - 注意二：A股受壓影響港股
02：35 - 滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 撐市
03：35 - 美國加息無懸念
03：50 - 科技股低開高走未太差：騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618）
04：59 - 港股後市怎看　科技股短綫勿失低位
08：57 - 加息幅度比加息預期更影響股市
10：00 - 濠賭股午後抽升　短綫走勢點？－談銀娛 （00027）
14：11 - 潛力股精選（1）：福耀玻璃 （03606）
17：10 - 潛力股精選（2）：建滔積層板 （01888）
19：20 - 港股收市速報
19：35 - 觀眾問股：小米 （01810） 股價上望多少
21：13 - 觀眾問股：吉利 （00175） 24元有貨怎操作
23：42 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 哪個價位可入
26：45 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 167.8元有機， 上望空間多少
28：51 - 觀眾問股：友邦 （01288） 前景點睇？
29：40 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 前景點睇？
29：40 - 觀眾問股：工行 （01398） 5元；貝入， 前景點睇？

立即登入HKET「財經台」：https：//video.hket.com/srvv023/%E8%B2%A1%E7%B6%93%E5%8F%B0

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你分析市場形勢*

欄名 : ET講股通

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金融 滙豐控股（00005） 恒生指數 指數 港股
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