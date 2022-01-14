【NFT】NFT平台Popsible推「NFT名片」 讓更多企業能體驗NFT

NFT平台Popsible今日(14日)宣佈，為企業客戶推出全新NFT卡片製作服務，旨在讓更多企業及員工能夠體驗NFT及元宇宙世界。

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「NFT名片」是將企業、員工名片以NFT技術上傳至Popsible的平台上，並通過二維碼或社交平台作二次分享，企業同時可以個別訂製卡片樣式或頭像，不但減少碳派放，亦可讓員工發揮創意，率先體驗NFT的實際操作及應用。

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Popsible首席執行官及創始人顏昭輝表示，NFT卡片借區塊鏈技術去改變傳統的商業操作，亦為相關技術提供更多應用場景。

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責任編輯：羅浩濂