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【NFT】NFT平台Popsible推「NFT名片」 讓更多企業能體驗NFT

理財智慧 16:09 2022/01/14

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NFT平台Popsible今日(14日)宣佈，為企業客戶推出全新NFT卡片製作服務，旨在讓更多企業及員工能夠體驗NFT及元宇宙世界。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

「NFT名片」是將企業、員工名片以NFT技術上傳至Popsible的平台上，並通過二維碼或社交平台作二次分享，企業同時可以個別訂製卡片樣式或頭像，不但減少碳派放，亦可讓員工發揮創意，率先體驗NFT的實際操作及應用。

    點擊圖片放大
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Popsible首席執行官及創始人顏昭輝表示，NFT卡片借區塊鏈技術去改變傳統的商業操作，亦為相關技術提供更多應用場景。

 

【NFT】印尼青年出售993張NFT自拍照　爆紅後交易額可達百萬美元 【下一頁

【網上拍賣】麥嘜麥兜趕上NFT熱潮 夥蘇富比網上拍賣47件作品 【下一頁

 

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

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責任編輯：羅浩濂

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