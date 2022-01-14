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【2022展望】工銀國際：加息預期及企業盈利增速放緩累港股上升動力有限　恒指目標24000至26000

股市 15:08 2022/01/14

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【2022展望】工銀國際：加息預期及企業盈利增速放緩累港股上升動力有限　恒指目標24000至26000

港股去年跑輸全球，工銀國際預計，美國貨幣政策的收緊及加息預期將壓降港股估值大幅上升的可能性，從外部流動性角度和企業利潤增長角度來看，今年港股整體表現平平，上升動力有限，上半年的表現將好於下半年，尤其在年初階段，預計年底恒指約介乎24000至26000點，全年走勢整體維持較爲中性的態度。

瑞銀財管看好四大主題【下一頁】

工銀國際指，外部流動性收緊在即，企業營業利潤增速放緩將壓降港股估值大幅抬升的可能性，預期今年港股上市公司實際增速約5%，而港股歷史低位的估值限制了其繼續下行的空間，且內地充裕的流動性能通過日益增長的港股通爲港股帶來一定量支持。

該行指，今年政策監管風險將趨於平穩，相應的超跌行業有望迎來估值反彈，信息科技行業，尤其是互聯網領域， 估值反彈的可能性要更大於房地産行業。同時，低估值高股息的金融板塊將成為防禦性配置的良好選擇，當中內銀股盈利增長及分紅穩定，估值見底下行空間非常有限，而且股息率接近7厘，遠高於香港市場無風險利率。

Omicron傳播率高死亡率低 更接近大流感

雖然近期變種病毒Omicron蔓延，全球疫情有所反彈，但Omicron傳播率高死亡率低的特點，讓其更接近大流感，隨疫情淡化、世界運轉回歸常態的可能性在提升，對股市而言，受到疫情壓制的機場航運、酒店旅游、餐飲等可選消費板塊會有更大機會。

相關文章：【2022展望】中銀香港：中國今年經濟增長約5%至5.5% 建議超配港股和A股

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港股 疫情 恒生指數 加息 香港 科技行業

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