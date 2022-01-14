映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%

恒地及市建局合作發的長沙灣青山道233號新盤映築公布首張價單，最平兩房折實入場價由321.2萬元起。發展商指，是次開價克制。

首張價單共涉及68伙，其中2伙由市建局持有，只提供予「樓換樓計劃」之買家，另外由恒地銷售的有66伙。66伙全數為兩房單位，實用面積介乎322至377平方呎。以最高折扣率5%計，整批折實售價由最平621.2萬元起，至最貴845.31萬元，折實呎價由19,292至22,835元，平均呎價則為21,379元。

映築322呎兩房示範單位

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首批入場單位為7樓D室，實用面積322平方呎，價單定價653.9萬元，折實價621.2萬元，折實呎價19,292元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容，映築今批開價克制，項目公布價單後隨即開始收票，將會視乎收票情況，有機會於開售前加推，加推單位有約5%加價空間。他續指，項目最快下周末起進行銷售，示範單位則將由明天起開放予公眾參觀。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一波疫情令發展商對新盤推售步步為營，以防疫為先，令新盤市場早前出現空窗期。長沙灣映築成今年首個推售樓盤，定價比同區一手貨尾低約一成，可算是疫情折扣價，加上市區缺乏700萬元以下的一手兩房單位，相信可滿足置業預算有限又想入市市區樓的買家。

同區新盤首張價單折實呎價參考

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