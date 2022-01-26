【裝修攻略@iM網欄】裝修爛尾 視察報告有咩用？

裝修學院支援裝修爛尾個案時，會為戶主出一份視察報告，究竟視察報告是什麼，又有甚麼用途呢？

無論是追索舊公司，又或者被追收款項，都不是一時三刻可完成的事。但新公司一旦接手，相關現場證據便會失去，到時便口講無憑了。

視察報告如實記錄公司可視狀況，可分為以下幾個部分：

1.舊公司的工程進度 2.各項目的完成度估算 3.現埸狀況的拍照紀錄

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於視察報告中，視察人員會拍低所有原先報價單的項目的現場狀況，然後於原報價單內的每一項記錄低是否完成、未完成或完成一半，如完成一半，報告會詳細解釋為何是完成一半，報告就可以幫戶主作一個傾談的起點。

有戶主問：「不是公證行才會做這些報告嗎？」公證行報告可用於法律程序，不一定實用，因為處理這類爭執時，未必會選擇走法律訴訟途徑。走法律途徑價錢昂貴之餘，若是有限公司倒閉就不能追討，所以戶主更需要的是一個現場紀錄，但找公證行去做的報告未必實用。

反之，視察報告會先紀錄現場狀況，日後其他公司接手工程時發現有任何異常或開工途中發現有問題，可以再作紀錄，整份報告就可將工程真正完成度用文件呈現出來，讓戶主處理爛尾時有一個客觀的參照。如果想了解更多或有接管爛尾工程的需求，歡迎聯絡裝修學院。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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