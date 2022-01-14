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【蘋果更新】受兩大因素影響　蘋果iOS 15更新速度下跌

科技 16:02 2022/01/14

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蘋果今（14日）首次在自家開發者平台上，公布了iOS及iPadOS的更新比例，更透露iOS 15的更新比例創近年新低。

蘋果（Apple）iPhone作業系統iOS 15推出接近半年，按照往例來說，大部分蘋果使用者會在短時間內升級到最新系統，然而這次卻是相反。蘋果今（14日）首次在自家開發者平台上，公布了iOS及iPadOS的更新比例，更透露iOS 15的更新比例創近年新低。

【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞

【視像平台】Microsoft Teams推對講機功能　可即時與朋友對話
 據蘋果公開資料顯示，「過去四年推出的設備」中，僅有72%的使用者已經更新到iOS 15系統，但仍有26%沿用上一代的 iOS 14系統，更舊版本則為2%。以所有的蘋果裝置計算，iOS 15更新率則僅有63% ，而使用iOS 14的則有30%，其他更舊版本則為7%。

與前一版的iOS 14相比，升級到iOS 15的速度明顯下滑，創下近年來蘋果新版作業系統的新低。去年同期，當時最新的iOS 14已有81%的更新率，有10%以上的差距。

值得一提的是，iPad更新的情況更為嚴重，只有57%已更新至最新的iPadOS 15，去年同期iPadOS 14已有75%的用家更新。

外媒《9To5Mac》認為，更新率下降或與蘋果從iOS 15開始推出一項新政策有關。該企將安全性更新與功能性的大更新分開，讓不在意新功能的用戶只改善安全漏洞即可，不必直接更新整個iOS版本。另一外媒《PhoneArena》則認為，是因為iOS 15的新功能並不吸引，故令選擇更新到iOS 15的用戶明顯減少。

【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作

責任編輯：黃顯晴

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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