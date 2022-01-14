【蘋果更新】受兩大因素影響　蘋果iOS 15更新速度下跌

▲ 蘋果今（14日）首次在自家開發者平台上，公布了iOS及iPadOS的更新比例，更透露iOS 15的更新比例創近年新低。

蘋果（Apple）iPhone作業系統iOS 15推出接近半年，按照往例來說，大部分蘋果使用者會在短時間內升級到最新系統，然而這次卻是相反。蘋果今（14日）首次在自家開發者平台上，公布了iOS及iPadOS的更新比例，更透露iOS 15的更新比例創近年新低。

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據蘋果公開資料顯示，「過去四年推出的設備」中，僅有72%的使用者已經更新到iOS 15系統，但仍有26%沿用上一代的 iOS 14系統，更舊版本則為2%。以所有的蘋果裝置計算，iOS 15更新率則僅有63% ，而使用iOS 14的則有30%，其他更舊版本則為7%。

與前一版的iOS 14相比，升級到iOS 15的速度明顯下滑，創下近年來蘋果新版作業系統的新低。去年同期，當時最新的iOS 14已有81%的更新率，有10%以上的差距。

值得一提的是，iPad更新的情況更為嚴重，只有57%已更新至最新的iPadOS 15，去年同期iPadOS 14已有75%的用家更新。

外媒《9To5Mac》認為，更新率下降或與蘋果從iOS 15開始推出一項新政策有關。該企將安全性更新與功能性的大更新分開，讓不在意新功能的用戶只改善安全漏洞即可，不必直接更新整個iOS版本。另一外媒《PhoneArena》則認為，是因為iOS 15的新功能並不吸引，故令選擇更新到iOS 15的用戶明顯減少。

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責任編輯：黃顯晴

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