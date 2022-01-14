英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好

新冠疫情已經持續兩年，全球各地民眾都習慣出門要戴口罩防疫。但英國一項研究指出戴口罩除了有效預防感染外，更有助提升個人魅力為外表加分，專家更指男士佩戴某一款口罩的效果最好。

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英國卡迪夫大學（Cardiff University）的研究顯示，不論男女，如果戴上口罩遮蓋住臉下半部分，都可為他們的外表加分。

研究分為兩部分。首部分去年2月在英國當地進行，當時英國人已習慣在部分場合佩戴口罩。研究團隊向43名女性展示不同男子的相片，要求她們分別為無戴口罩、戴布口罩、戴藍色醫用口罩及用一本書遮住下半張臉男子的外表評分。

受訪者認為戴布口罩男子的外表明顯較無戴口罩及用書遮臉男子吸引，但戴藍色醫用口罩男子的外表則最吸引。

首部分研究結果已在《Cognitive Research: Principles and Implications》期刊上發表。研究團隊亦進行了第二部分研究，讓男性受訪者觀察戴口罩女性的相片及評分，與首部分研究結果大致相同。

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率領研究的卡迪夫大學准教授劉易斯（Michael Lewis）表示，疫情前的研究結果顯示受訪者認為戴口罩與疾病有關，所以會傾向避開戴口罩的人，而今次結果明顯與疫情前研究截然相反。

劉易斯指新冠疫情扭轉公眾對戴口罩人士的觀感，人們不再認為戴口罩的人有病，並產生想遠離對方的心理。

研究人員認為民眾習慣了醫護人員戴藍色口罩，所以會覺得戴醫用口罩更讓人放心，對佩戴這款口罩的人觀感也更好。

他更表示口罩可為人們外表加分，因為人們會將注意力放在戴口罩者的眼睛上，所以會使人看起來更有魅力。

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責任編輯：鄭錦玲