  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】君實生物曾急升25%　旗下新冠藥據報準備全球二三期臨床

股樓投資 19:28 2022/01/14

分享：

內媒報道，君實生物(01877) 抗新冠小分子藥物VV116目前正在準備第二、三期全球多中心臨床。而公司早前表示，該藥於12月31日獲烏茲別克衛生部批准緊急使用授權，用於治療2019新型冠狀病毒病。股價今日曾急升25%，收市仍升逾一成。

同場加映  【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

另外，早前集團已宣布，烏茲別克斯坦衞生部已批准其口服核苷類抗新冠病毒藥物VV116的緊急使用授權，VV116也成為繼開拓藥業普克魯胺、默沙東Molnupiravir、輝瑞Paxlovid之後，全球第四款獲批過用於新冠肺炎治療的口服藥物。

此外，君實生物表示，VV116正分別於國內以及烏茲別克斯坦積極推進臨牀試驗，並已在烏茲別克斯坦獲得緊急使用授權，目前該項目臨牀研究進展順利，相關產品的臨牀推進以及後續試驗結果需在完成整體臨牀試驗後進行評估。

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

君實生物（01877） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款