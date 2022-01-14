【異動股】君實生物曾急升25%　旗下新冠藥據報準備全球二三期臨床

內媒報道，君實生物(01877) 抗新冠小分子藥物VV116目前正在準備第二、三期全球多中心臨床。而公司早前表示，該藥於12月31日獲烏茲別克衛生部批准緊急使用授權，用於治療2019新型冠狀病毒病。股價今日曾急升25%，收市仍升逾一成。

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另外，早前集團已宣布，烏茲別克斯坦衞生部已批准其口服核苷類抗新冠病毒藥物VV116的緊急使用授權，VV116也成為繼開拓藥業普克魯胺、默沙東Molnupiravir、輝瑞Paxlovid之後，全球第四款獲批過用於新冠肺炎治療的口服藥物。

此外，君實生物表示，VV116正分別於國內以及烏茲別克斯坦積極推進臨牀試驗，並已在烏茲別克斯坦獲得緊急使用授權，目前該項目臨牀研究進展順利，相關產品的臨牀推進以及後續試驗結果需在完成整體臨牀試驗後進行評估。

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