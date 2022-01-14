【大行點睇】中信証券供股股價急跌6%　惟仍獲滙豐力撑可為增長提供新子彈

滙豐環球研究發表報告指，中信証券(06030) 公布去年初步業績，收入按年增長41%至770億元人民幣，分別優於市場及該行預期9%及11%；盈利則按年上升54%至230億元人民幣，優於市場及該行預期10%及7%。

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該行表示，中信証券的280億元人民幣供股計劃完成定價，供股價為14.43元人民幣，相信公司是次供股集資有助改善槓桿率，為增長提供新子彈，並可消除不明朗因素。滙豐研究維持中信証券H股股份「買入」評級，目標價24元。

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