【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片

▲ 三星解釋，內存芯片通常用於存儲數據，而數據計算則在獨立的處理器芯片中執行，「內存內計算」芯片算是一種在內存網絡中執行這兩項任務的技術。（法新社）

如能將內存（Memory）和數據計算（Data computing）兩項技術合二為一，就有望為人工智能（AI）發展帶來飛躍進步。近日三星（Samsung）宣布，成功研發出世上首款MRAM（Magnetoresistive Random Access Memory）「內存內計算」（In-Memory Computing）芯片，為開拓低功耗AI芯片技術踏出重要一步。

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三星解釋，內存芯片通常用於存儲數據，而數據計算則在獨立的處理器芯片中執行，「內存內計算」芯片算是一種在內存網絡中執行這兩項任務的技術。

識別筆跡數字 準確率達98%

「內存內計算」芯片可以處理存儲在內存網絡本身的大量數據，這意味數據不需要被移動，而且是以並行的方式處理，從而使傳輸速度更快，耗電量也能大大降低。

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相比起RRAM（電阻隨機存儲器）、PRAM（相變隨機存儲器）等存儲器，MRAM具有更高速、更耐用、更容易量產的優點。但由於在標準的「內存內計算」架構出現了電阻方面的問題，使芯片無法發揮低功耗的優勢，所以遲遲沒有正式公布。

惟三星研究團隊現已成功解決功耗問題，開發出一種新型MRAM陣列，通過新型電阻和計算架構，成功降低功耗。該芯片其後進行了各項AI運算性能測試，而且表現都非常出色。三星在報告指出，其在識別筆跡數字上達到98%的準確率，人臉識別方面也達到93%的準確率。

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責任編輯：陳卓賢