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【美國疫情】N95價急升 CDC傳更新口罩指引

環球社會熱點 14:35 2022/01/14

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因應新冠肺炎Omicron變種的高傳染性，美國疾控中心（CDC）有傳打算更新口罩建議，要求民眾佩帶N95或其他高級別防護口罩。消息傳出後，美國N95及KN95口罩價格隨即上升，個別售價更是兩個月前近4倍。

美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95 【下一頁】

《彭博社》報稱，CDC傳出更新口罩建議後，N95及KN95口罩備受追捧。根據價格追蹤網站Camelcamelcamel，一個由第3方出售的40個一盒Hotodeal KN95口罩，11月時在美國亞馬遜僅售16.99美元（約132港元），近期已升至79.99美元（約622港元），升幅接近4倍。

Kimberly-Clark的50個裝N95口罩亦由10月時23.19美元（約180.5港元），躍升至57.15美元（約445港元）。田納西州納什維爾（Nashville， Tennessee）的22歲青少年拉森（Jordan Larsen）近日便以75美元（約583.5港元），購入20個KN95口罩，直言價格實在誇張。

【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義 【下一頁】

即使美國確診不斷上升，公立學校維持開放，面授課程繼續，當地兒童版N95及KN95口罩亦需求甚大。

CDC暫時未正式公布口罩建議更動，但在其網站中，CDC表明口罩能提供不同程度的保護，但更加貼臉且取得獲職業安全衛生研究所（NIOSH，National Institute for Occupational Safety and Health）認證的口罩保護力更多強，如N95。

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責任編輯：吳漢培

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