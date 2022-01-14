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【銀行併購】花旗向大華出售四個東南亞國家零售銀行業務　溢價54億元

股市 14:27 2022/01/14

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【銀行併購】花旗向大華出售四個東南亞國家零售銀行業務　溢價54億元

花旗（美：C）公布，計劃將位於印尼、馬來西亞、泰國及越南的零售銀行業務，出售予新加坡大華銀行（UOB），大華銀行同時會收購花旗的無抵押及有抵押貸款組合、財富管理及零售存款部門。交易預計於2022年中至2024年初之間完成，視乎監管審批進度。

美銀兩周內再上調滙豐目標價、潛在升幅近14%【下一頁】

大華銀行會以溢價6.9億美元（53.8億港元）收購花旗的資產。截至6月底止，花旗的零售銀行淨值約40億坡元，約有240萬個客戶。花旗約5000個零售銀行員工將會轉至大華銀行旗下。

花旗財務總監Mark Mason指，出售四個地區的零售銀行業務，加上早前已公布的交易，反映集團正快速地執行新戰略。花旗去年稱，將會撤出13個地區的零售銀行業務，以改善回報，大部分地區位於東南亞，包括澳洲、中國、印度及印尼。

大華銀行副主席兼行政總裁Wee Ee Cheong表示，大華相信東南亞市場長遠潛力，而且集團會審慎及耐心地尋找正確的機遇去擴展業務。

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