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【MPF】駿隆：12月約35億元資金流入股市　美股及大中華股票基金去年淨流入最高

Hot Talk 14:23 2022/01/14

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駿隆指去年強積金總資產達1.182萬億港元，圖為駿隆集團執行董事王玉麟。

駿隆公布強積金市場佔有率報告，指去年強積金總資產達1.182萬億港元，業界龍頭首三位依次為宏利、滙豐及永明，市佔率分別為27%、17.8%及10.9%。過去12個月，宏利及永明錄得最多市場佔有率增幅，分別升1.5%及0.8%，相反滙豐的市佔率則下滑最多，減少0.9%。其餘強積金營運商市佔率排名，依次為友邦、中銀保誠、恒生、信安、BCT銀聯、富達及東亞，各自市佔率介乎2.7%至9%。

2021年表現最佳成份基金 ，分別為宏利環球精選（強積金）計劃 - 宏利 MPF 歐洲股票基金、友邦強積金優選計劃 - 北美股票基金，以及恒生強積金智選計劃 - 自選美國股票基金，回報介乎27.1%至27.3%。至於去年表現最差成份基金，分別是東亞（強積金）集成信託計劃 - 東亞中國追蹤指數基金、東亞（強積金）行業計劃 - 東亞中國追蹤指數基金及恒生強積金智選計劃 - 恒生中國企業指數基金，回報介乎負22%至22.2%。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，成員於12月將大約有35億港元資金流入股票市場，整個2021年大概有分別有254億及89億資金從混合資產市場及固定收益市場流到股票市場（總數約343億港元）。2021年美國股票基金及大中華股票基金分別為淨流入最高的兩種資產類別，而保守基金及80%-100%股票的混合資產，分別為淨流出最高的兩種資產類別。

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