長城汽車2333回軟　短綫關鍵位在哪？

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吉利汽車175加注睇咩價位？（有片）
汽車股回軟，長城汽車 （02333） 股價轉弱，短綫關鍵位在哪？電動車股中仍可看好？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此睇片】
**重溫《ET開市直擊》金融股何時見頂 通脹受惠股炒幾耐？**【按此－附time code】
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00：57 - 港股今日焦點速覽
01：39 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：06 - 亞太股市早段市況速報
03：31 - 多名聯儲局官員放鷹 美股短期波動
08：23 - 觀眾問股：美國會否每次議息會議都加息5厘？
09：53 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）275美元有貨甚麼價位放？
11：11 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）vs 富邦台灣半導體 （03076） 哪隻較好？
12：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：53 - 港股一月效應可否持續？
16：30 - 港股反彈浪何時完結？留意兩大因素
17：20 - 通脹升溫 資源股宜中短綫炒作
18：29 - 通脹受惠股部署：油股不建議 銅股有炒作
18：47 - 短期可留意江西銅業 （00358）
20：22 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 點睇？
21：40 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 現價可買入？上望多少？
22：54 - 銀行股偏強 滙豐 （00005） 再升的空間多？
24：38 - 觀眾問股：銀行股現價哪隻值搏？
25：21 - 港股開市前市況速報
28：41 - ET個股推介：江西銅業 （00358）
30：55 - 港股開市初段市況速報
31：28 - 解讀中國信達 （01359） 退出螞蟻消費金融認購 阿里巴巴 （09988） 下望支持位多少
34：14 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 124元買入要速逃？
35：02 - 觀眾問股：中海油 （00883） vs 銀行股點揀？
36：32 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.84元買入甚麼價位放？
38：14 - 觀眾問股：玖龍紙業 （02689） 、美團 （03690） 、偉易達 （00303） 短期走勢點睇？
42：00 - 觀眾問股：福特（F.US）20美元買入上望多少？幾錢可加倉？
46：05 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 31元有貨點睇？
47：45 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 165元及280元都有價 可等240元再加注？
49：18 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 24元買入現價可溝貨？
50：24 - 觀眾問股：兗礦能源 （01171） 準備開車？未有貨可入？
52：10 - 觀眾問股：如晚市禁堂食至4、5月 可做淡新鴻基 （00016） 、九龍倉 （01997） ？
53：51 - 觀眾問股：政府今出防疫抗疫基金詳情 為何雲頂香港 （00678） 、敘福樓 （01978） 、譚仔 （02217） 對消息已無反應甚至下跌？
55：45 - 觀眾問股：中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 點揀？中石油 （00857） 發盈喜後3.8元買入現時無力升要走？
57：45 - 恒指早段市況速覽
58：48 - 消息股：中國信達 （01359） 、莎莎 （00178） 、青島啤酒 （00168） 、協同通信 （01613） 、敏華 （01999） 、金力永磁 （06680）
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欄名 : 3分鐘睇股