【iPhone 13】擊敗華為、vivo　蘋果連6週奪中國智能手機市場銷量冠軍

▲ 市場研究公司Counterpoint Research最新發布的《中國智能手機周報》，受惠iPhone 13在中國內地熱賣，蘋果已連續六周在內地的銷量和收入，保持冠軍位置。

蘋果（Apple）iPhone 13系列繼續在全球熱賣，根據市場研究公司Counterpoint Research最新發布的《中國智能手機周報》，受惠iPhone 13在中國內地熱賣，蘋果已連續六周在內地的銷量和收入，保持冠軍位置。

【Apple】iPhone 14售價可能變貴？ 外媒爆料全系列售價

【蘋果動向】蘋果最平5G機？ 彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

據Counterpoint Research報告指，iPhone 13上市後大部分時間裡，讓蘋果一直處於領先地位，雖然曾短暫失去龍頭位置，屈居vivo之下，但在12月初蘋果重獲頭位。報告提到，較低的起價、新相機和5G功能成功推動iPhone 13銷售。與此同時，鑑於華為持續受美國政府制裁，華為面臨銷量下滑的局面，令蘋果在高階手機市場少了一個主要的競爭對手。

報告提到，iPhone 13佔iPhone 13全系列銷量的51%，iPhone 13 Pro Max佔23%，iPhone 13 Pro佔21%，iPhone 13 mini佔5%。

【Apple】蘋果Lightning再受打擊！ 中國工信部冀推動統一充電規格

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）