  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 13】擊敗華為、vivo　蘋果連6週奪中國智能手機市場銷量冠軍

科技 14:05 2022/01/14

分享：

市場研究公司Counterpoint Research最新發布的《中國智能手機周報》，受惠iPhone 13在中國內地熱賣，蘋果已連續六周在內地的銷量和收入，保持冠軍位置。

蘋果（Apple）iPhone 13系列繼續在全球熱賣，根據市場研究公司Counterpoint Research最新發布的《中國智能手機周報》，受惠iPhone 13在中國內地熱賣，蘋果已連續六周在內地的銷量和收入，保持冠軍位置。

【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價

【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

據Counterpoint Research報告指，iPhone 13上市後大部分時間裡，讓蘋果一直處於領先地位，雖然曾短暫失去龍頭位置，屈居vivo之下，但在12月初蘋果重獲頭位。報告提到，較低的起價、新相機和5G功能成功推動iPhone 13銷售。與此同時，鑑於華為持續受美國政府制裁，華為面臨銷量下滑的局面，令蘋果在高階手機市場少了一個主要的競爭對手。

報告提到，iPhone 13佔iPhone 13全系列銷量的51%，iPhone 13 Pro Max佔23%，iPhone 13 Pro佔21%，iPhone 13 mini佔5%。

【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品　有望推出首款AR / VR頭戴裝置？
2021/12/31
【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品　有望推出首款AR / VR頭戴裝置？
【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光
2021/12/31
【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光
【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計
2021/12/27
【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
2021/12/22
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市

你可能感興趣

【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品　有望推出首款AR / VR頭戴裝置？
12:30 2021/12/31
【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品　有望推出首款AR / VR頭戴裝置？
【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光
12:00 2021/12/31
【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光
【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計
15:40 2021/12/27
【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計
iPhone iPhone 13 制裁 Galaxy S 智能手機 Apple 華為 美國 Vivo 5G

下一篇文章

【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
【元宇宙】數碼土地交易價創新高　元宇宙帶動1萬億美元商機
【元宇宙】數碼土地交易價創新高　元宇宙帶動1萬億美元商機
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【新冠疫情】赴美參展CES 2022　三星、SK集團員工確診
【新冠疫情】赴美參展CES 2022　三星、SK集團員工確診
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款