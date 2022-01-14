印尼人妻出軌罰100鞭 「姦夫」唔認罪僅判15鞭（有片）

印尼亞齊省一名已婚女子出軌，因觸犯通姦罪按伊斯蘭教法被罰100下鞭刑。而與這名女子同樣已婚的出軌對象則否認控罪，卻僅被罰15下鞭刑。但當地檢察部門聲稱兩人刑罰不一致，並非涉及性別歧視。

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亞齊省（Aceh）是印尼唯一仍執行伊斯蘭教法的省份，被控賭博、通姦、飲酒及同性戀成立的人通常會被判處鞭刑。

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這對男女2018年於棕櫚園偷情被捕。當地檢察部門負責人Ivan Najjar Alavi表示，出軌女子承認通姦控罪。他指男子雖然同樣已婚，但他否認所有指控，法官難以對其定罪。

男子雖然不承認控罪，但法官則裁定他干犯向妻子以外女性表達愛意的罪行。男子本來被判30下鞭刑，但上訴後減少一半至15鞭。

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據悉，女子行刑期間因無法忍受鞭刑的劇烈痛楚，鞭刑一度中止。

而同場另一名男子因為與未成年人士發生性關係，同樣被判鞭刑100下，並要在鞭刑結束後入獄75個月。

現場有數十人觀刑，他們更會錄影及把影片上傳到社交媒體，上述做法過往一直遭到人權組織批評。

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責任編輯：鄭錦玲