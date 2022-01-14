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英警不查首相府封城派對 一條件下先重啟

環球社會熱點 13:15 2022/01/14

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英國首相約翰遜承認前年封城期間，曾參與首相府內的派對，惹起當地民眾憤怒。英國倫敦警察廳（蘇格蘭場）表示，派對事件發生時間太過久遠，將不會就事件展開調查，除非有證據證實當中涉及犯罪行為。

英首相府再捲派對門 菲臘親王喪禮前連場飲酒狂歡 【下一頁】

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？ 【下一頁】

英國倫敦警察廳發言人周四（13日）表示，知悉近來有眾多報道指首相府及教育部曾違反防疫規定，但警方通常不會調查太久之前發生的防疫違規事件，現時有與內閣辦公室就事件聯絡，若發現當中涉及犯罪行為，警方才會考慮展開調查。

綠黨上議員琼斯（Jenny Jones）指出，首相約翰遜（Boris Johnson）承認參與2020年5月封城派對將為警方帶難題，因警員其時定必通過閉路電視，發現首相府中曾舉辦派對，同時亦了解當時的防疫限制。假如今次處理失當，琼斯認為警方可能失去大眾信任。

約翰遜周三（12日）現身國會發表聲明，為2020年5月於封城期間的首相府聚會作出道歉。此前約翰遜已宣布，由政府高級官員格雷（Sue Gray）會率領調查封城期間的首相府連串派對事件。

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責任編輯：吳漢培

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