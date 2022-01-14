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【大行報告】澳門據報將公布博彩法修訂細節　濠賭股突抽升、金沙彈7%（第二版）

股市 15:22 2022/01/14

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【大行報告】澳門據報將公布博彩法修訂細節　濠賭股突抽升、金沙彈7%（第二版）

外媒報道，澳門政府將於今日稍後公布博彩法修訂細節，濠賭股午後突抽升，金沙 （01928） 升7%，澳博 （00880） 、銀娛 （00027） 及永利 （01128） 升逾3%，新濠國際 （00200） 亦升逾2%。澳門博彩法修訂為期45天的公開諮詢於去年10月底時結束，市場關注澳門將如何直接監管博彩場所，及如何提高本地人在博彩公司的所有權。

澳門多個中介貴賓廳業務早前陸續關閉，瑞信指，部分來自中介貴賓廳的高端需求轉至高端中場，相信對中場的正面效應短線料會維持，但若貴賓廳業務持續收縮，預期至少30%至40%需求會永久轉至中場。花旗指，考慮到農曆新年前內地遊客訪澳人數一般會放緩，認為近期收緊防疫措施不會影響1月下半個月的賭收預測，維持1月博彩收益預測為60億澳門元不變。

銀河娛樂再推出「自在人生計劃」　傳荷官可獲發27萬元補償【下一頁】

瑞信指，部分大型中介貴賓廳業務關閉，將會對博彩收益構成影響，但基於部分需求會轉至毛較高的直接貴賓廳業務及高端中場業務，預期對濠賭股的賭場EBITDA影響有限，而且中介貴賓廳營業大幅縮減，也降低政策風險。

與疫情前相比，高端中場賭客來澳門的次數，由昔日每月1.5次，減至1次，而且每程消費金額下跌20%至30%，近半數新賭客屬於90後。

瑞信表示，現時農曆年預約情況相當強勁，與去年相若，但由於疫情充滿不確定性，加上內地再爆確診個案，令濠賭股表現更不明朗，但對行業前景仍抱持「正面」看法，首選金沙。

（第二版加入澳門政府消息）

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