【環保能源】微軟斥資5,000萬美元　為飛機生化燃料初創建廠

▲ Freedom Pines Fuels Biorefinery預計2023年開始投產，準備年產1,000萬加侖可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel , SAF）及再生柴油。（法新社）

面對碳排放引伸的氣候變遷危機，科企紛紛出招推動可持續發展。作為科企巨頭的微軟（Microsoft）也積極減碳。微軟旗下的氣候創新基金（Climate Sustainability Fund）宣布，向飛機生化燃料初創企業LanzaJet投資5,000萬美元（約3.9億港元），用於建設位於美國佐治亞州的燃料廠。

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該廠名為Freedom Pines Fuels Biorefinery，LanzaJet聲稱這是世上第一間使用「酒精-噴氣」（alcohol-to-jet）的可持續燃料生產廠，預計2023年開始投產，準備年產1,000萬加侖可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel , SAF）及再生柴油。

提取廢物乙醇 轉換成燃料

微軟會對可持續燃料感興趣，是因為它可以使其雲計算數據中心減少對柴油燃料的依賴。LanzaJet表示，該廠將為全球市場帶來成本更低的SAF和可再生柴油，透過提取廢物中的乙醇為原料，作為其燃料轉換的來源。

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微軟正計劃每年建造50至100個數據中心，並努力將其建築材料中的混凝土和鋼材的碳含量減少30%至60%。同時，加快研究用於建築地基、結構和外殼的新的可持續材料，包括低碳材料，如土板、藻類生長的磚/板、蘑菇結構管和農業廢料板等，致力協助減少碳排放。

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責任編輯：陳卓賢