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【HSBC滙豐】滙豐挑戰55元關　美銀兩周內再上調滙豐目標價、潛在升幅近14%

股市 13:02 2022/01/14

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加息預期升溫，支持銀行股逆市上漲。HSBC滙豐 （00005） 逼近55元關，半日高見54.7元，再創逾52周高。美銀證券再唱好滙豐，兩周內再度上調滙豐目標價至61.9元，重申「買入」評級。

滙豐六連升股價升近2%再破頂　逾千沽盤55元排隊獲利｜【下一頁】

滙豐股價連續6連升，半日收報54.5元，升近1.6%，成交金額約15億元。同創逾52周高的銀行股渣打 （02888） ，半日收報54.5元，升2.16%，成交額7,986萬元。

美銀證券指，隨著市場對加息預期升溫，美銀上調滙豐2023年至2024年的每股盈利0.01至0.02美元。

另一帶動美銀轉趨樂觀的關鍵，分別落在資本運用及地區業務回報。美銀預期，滙豐今年會提出新一輪總值30億美元的股份回購計劃。

另外，美銀指滙豐的墨西哥業務目前仍未顯著轉化成重要收入或盈利來源，但隨著花旗在業務重組下決定放售墨西哥的零售及商業銀行業務，當地的銀行業務將會出現整合，或成為滙豐當地業務的轉機。

美銀又指，滙豐計劃在2024年將有形股本回報率（RoTE）達到12%的目標，目前看來目標相當保守。

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港股 本地銀行股 買入 潛在升幅 花旗銀行 目標價 每股盈利 墨西哥 回購 加息

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