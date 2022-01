【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣

電動車生產商特斯拉TESLA(美:TSLA)的美國網上商店,有部分商品接受狗狗幣(Dogecoin)作為付款辦法。TESLA創辦人馬斯克(Elon Musk)在社交平台Twitter發文公佈消息後,狗狗幣一度抽升約兩成,高見0.2032美元。

其實早於上月,馬斯克已在Twitter指,Tesla部分商品將接受以狗狗幣支付(Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes) 。日前亦已有科技網站發現,TESLA在其網上商店測試狗狗幣作為付款選項。

不過,在TESLA網路上,目前僅少部份商品,如皮帶扣、玩具車及口哨等,接受狗狗幣付款,而且有關商品只容許以狗狗幣付款,不設其他付款選項。這些商品售價不低,以一款名為Cyberwhistle的口哨為例,索價300個狗狗幣,折合約55.8美元(約435.2港元);購買一款名為Giga Texas的皮帶扣更要付出835個狗狗幣,即約155.3美元(約1211.4港元)。

▲ TESLA網店個別商品接受狗狗幣付款,圖中皮帶扣索價835個狗狗幣。

根據加密貨幣網站CoinMarketCap,狗狗幣最新升近一成,報0.186美元。不過,與其去年5月的歷史高位0.68869美元比較,現價仍低逾7成。

值得留意的是,淡出社交媒體已久的狗狗幣聯合創辦人Jackson Palmer去年7月罕有在社交平台Twitter上發佈帖文,強調自己永不重返加密貨幣的圈子,並批評整個加密貨幣行業實則已被部分富人操控。

