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【Dogecoin】TESLA網店個別商品接受狗狗幣付款　皮帶扣索價835個狗狗幣

股市 13:02 2022/01/14

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TESLA網店個別商品接受狗狗幣付款，圖中皮帶扣索價835個狗狗幣。

電動車生產商特斯拉TESLA（美：TSLA）的美國網上商店，有部分商品接受狗狗幣（Dogecoin）作為付款辦法。

TESLA創辦人馬斯克（Elon Musk）上月在社交平台Twitter發文指，Tesla部分商品將接受以狗狗幣支付（Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes） 。近日已有科技網站發現，TESLA在其網上商店測試狗狗幣作為付款選項，而TESLA網店亦已低調加入狗狗幣付款辦法。

不過，在TESLA網路上，目前僅少部份商品，如皮帶扣、玩具車及口哨等，接受狗狗幣付款，而且有關商品只容許以狗狗幣付款，不設其他付款選項。這些商品售價不低，以一款名為Cyberwhistle的口哨為例，索價300個狗狗幣，折合約55.8美元（約435.2港元）；購買一款名為Giga Texas的皮帶扣更要付出835個狗狗幣，即約155.3美元（約1211.4港元）。

狗狗幣現價仍低逾高位7成 【下一頁】

根據加密貨幣網站CoinMarketCap，狗狗幣最新升近一成，報0.186美元。不過，與其去年5月的歷史高位0.68869美元比較，現價仍低逾7成。

值得留意的是，淡出社交媒體已久的狗狗幣聯合創辦人Jackson Palmer去年7月罕有在社交平台Twitter上發佈帖文，強調自己永不重返加密貨幣的圈子，並批評整個加密貨幣行業實則已被部分富人操控。

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美股 虛擬貨幣 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克

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