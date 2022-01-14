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【英國搵工】英國Pret A Manger再加薪留人才　時薪增至逾107元

商業 12:55 2022/01/14

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英國Pret A Manger上調店員薪金，時薪超過10英磅（約107港元）。（法新社圖片）

勞動力供應短缺問題持續，為了留住人才及招聘新人，英國Pret A Manger再次上調店員薪金，時薪超過10英磅（約107港元）。

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隨著生意漸漸從新冠肺炎疫情恢復過來，Pret A Manger部分員工已對薪金及工作量略有微言。該企決定加大投資在員工身上，以解決人手不足的問題。繼9月以來，今次已是Pret A Manger第二次提升員工薪酬。

據外電報道，在全球共有550間分店的Pret A Manger透露，店員的基本時薪將會由9.4至9.56英磅（約100至102港元），提升至9.8至10.15英磅（約104至108港元），而咖啡師的薪金將會更高。據指，即8,500名員工當中，至少有6,900名員工的時薪將會超過10英磅（約107港元）。

神秘顧客獎勵加碼

與此同時，Pret A Manger亦指，神秘顧客獎勵計畫的獎金亦會上調。該計劃讓神秘顧客到訪品牌分店，被評核的員工如表現良好，例如產品及服務質素符合水平等，將會獲得額外薪酬。Pret A Manger決定，額外薪酬亦由每小時1英磅（約10.7港元），提升至1.25英磅（約13.3港元）。

除了Pret A Manger外，英國不少零售商亦已增加員工的基本時薪，以挽留勞動力。例如超市Sainsbury's、Aldi及Morrison's，全部亦已把最低時薪增至10英磅（約107港元）。

Pret A Manger的競爭對手Costa早前亦加薪5%，至每小時9.36英磅（約100港元）。；亞洲快餐店Itsu更加薪11%，至最少10.4英磅（約111港元）。

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責任編輯：葉泳珊

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