【數碼轉型】電子餐飲管理平台點單　推動餐飲營運效率

▲ 點單創辦人兼行政總裁王海斌分享，相信隨市道恢復，市面會有頗多新餐廳開業，公司今年目標是吸納3000間香港餐廳客戶。

飲食業捱過兩年艱苦經營，積極引入數碼科技協助餐廳營運，有相關平台開發商分享，本地中小規模的餐廳老闆，對電子點菜、線上外賣到業務數據分析等科技應用有很大興趣，而且前線員工的學習能力亦高，相信數碼化能成功助本地餐飲業減少員工工作負擔，改善業務。

本地初創，餐飲管理解決方案開發商「點單」（DimOrder）創辦人兼行政總裁王海斌分享，其家人經營飲食業，一直有見本地業界餐廳，就算每天有人龍等候入座，大受歡迎，最終仍因為成本高企，盈利能力有限。他想透過開發數碼系統協助，由數碼點菜系統起步，逐步發展成現在包含外賣、食材訂購、業務數據分析等多功能管理平台。

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他分享，平台開發初期，當時感到餐飲業老闆們不願意改動營運模式，比起大企有條件自行開發系統，中小企動力不大，「有餐廳連對POS的興趣也很低。」惟疫情改變整個餐飲業格局，一時間堂食客人銳減，業界在設法維持業務之時，開始對線上外賣等應用興趣提高，從而帶動營運亦走向數碼化。

本地餐飲業務種類繁多，王海斌解釋，餐廳營運流程複雜，一種數碼方案難符合各類型餐廳，平台需頗多客製化工作，例如茶餐廳菜單涉及多種套餐配搭；壽司店就有很明確分工，平台要能向不同部門清晰列出點菜需求。又例如有一間泰國餐廳，廚師為泰國人，過往樓面同事只靠數字手勢與他溝通，單單引入數碼平台，這位廚師亦看不懂系統的中英文字，當時團隊就在平台加入泰文支援。

▲ 點單為餐飲管理解決方案，具多項前、後台營運相關的功能。（點單提供圖片）

現時點單研發團隊，每隔約兩星期便依據業界反饋改善平台，並開發新功能與項目，正在進行的包括中央廚房、學校餐盒訂購等延伸系統，均為對本地餐飲業獨特需求。他另提到，公司發展主要挑戰是科技人材不夠，此前要在外地組建開發團隊與外包工作，幸去年聘用本地的CTO、加上公司開始有名氣後，現亦可以本地IT團隊參與營運。

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王海斌透露，現時全港有約1100間餐廳採用其平台，餐廳使用平台需繳付年費，2019年創業至今，扣除開發支出已收支平衡。早前該企開始進軍台灣，看準當地電子錢包普及度高，惟餐飲以小店為主，數碼化程度低，預計極有發展潛力，除台灣之外亦有意挑戰東南亞市場。至於香港亦冀全速發展，今年目標是吸納3000間香港餐廳客戶。

記者：周俊霖

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