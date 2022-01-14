【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT

▲ Gap表示，該企與InterPop合作在Tezos區塊鏈上推出連帽運動衫NFT，用戶可以透過Gap NFT網站購買。

NFT（非同質化代幣）是近期最熱門區塊鏈應用，藝術、音樂、影視、遊戲、時尚等產業紛紛推NFT。美國服裝公司Gap近日也宣布，正式進軍數碼領域，推出遊戲化NFT，成為最新一間跨入加密貨幣資產的服飾零售商。

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Gap表示，該企與InterPop合作在Tezos區塊鏈上推出連帽運動衫NFT，用戶可以透過Gap NFT網站購買，普通版連帽運動衫起價為2 XTZ（約65港元），稀有、史詩和獨一無二的連帽運動衫NFT將在接下來的幾週內推出，起價也會不斷上升。而普通版連帽運動衫將會在即日起開售，銷售期至明日（15日）。

▲ Gap表示，稀有、史詩和獨一無二的連帽運動衫NFT將在接下來的幾週內推出。（Gap資料圖片）

Gap將允許客戶通過收集不同級別的Gap連帽衫數字藝術，來使體驗遊戲化。據悉，Gap的連帽運動衫NFT是由創造Frank Ape的藝術 Brandon Sines操刀。

除Gap外，Adidas在去年12月已發售「Into the Metaverse」NFT，在官網以0.2以太幣（約 5,108港元）出售，限量3萬個，但並未公開NFT圖像。而Nike日前也收購虛擬球鞋和服裝公司 RTFKT，紛紛為布局元宇宙紛紛出招。

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責任編輯：曾曉汶