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【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT

科技 13:00 2022/01/14

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Gap表示，該企與InterPop合作在Tezos區塊鏈上推出連帽運動衫NFT，用戶可以透過Gap NFT網站購買。

NFT（非同質化代幣）是近期最熱門區塊鏈應用，藝術、音樂、影視、遊戲、時尚等產業紛紛推NFT。美國服裝公司Gap近日也宣布，正式進軍數碼領域，推出遊戲化NFT，成為最新一間跨入加密貨幣資產的服飾零售商。

【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢

【NFT】奧運首位滑板金牌得主堀米雄斗　發布「The Golden 22 」NFT

Gap表示，該企與InterPop合作在Tezos區塊鏈上推出連帽運動衫NFT，用戶可以透過Gap NFT網站購買，普通版連帽運動衫起價為2 XTZ（約65港元），稀有、史詩和獨一無二的連帽運動衫NFT將在接下來的幾週內推出，起價也會不斷上升。而普通版連帽運動衫將會在即日起開售，銷售期至明日（15日）。

Gap表示，稀有、史詩和獨一無二的連帽運動衫NFT將在接下來的幾週內推出。（Gap資料圖片）

Gap將允許客戶通過收集不同級別的Gap連帽衫數字藝術，來使體驗遊戲化。據悉，Gap的連帽運動衫NFT是由創造Frank Ape的藝術 Brandon Sines操刀。

除Gap外，Adidas在去年12月已發售「Into the Metaverse」NFT，在官網以0.2以太幣（約 5,108港元）出售，限量3萬個，但並未公開NFT圖像。而Nike日前也收購虛擬球鞋和服裝公司 RTFKT，紛紛為布局元宇宙紛紛出招。

【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵

責任編輯：曾曉汶

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