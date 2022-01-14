  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】加拿大離婚漢無打針 喪失探望子女權

環球社會熱點 12:44 2022/01/14

分享：

加拿大魁北克省一名離婚男子，希望延長假期探望子女的權利，與前妻發生法律糾紛。法院以這名男子尚未接種新冠疫苗為由，指為了保障其子女的利益，決定暫時中止男子探望子女的權利。

加拿大魁北克要未打針成人交稅 首劑疫苗預約量即升 【下一頁】

加媒報道，這名父親與前妻離婚後，前妻與伴侶及兩名孩子同住，而兩名孩子都因年紀太小無法接種新冠疫苗。

父親每隔一個周末及假期其中一周可探望子女，但這名父親向前妻提出延長假期探望子女的時間，但前妻不同意要求。

父親上月中入稟法院要求修改探望子女權限，希望在假期可多陪子女一天。但前妻向法庭表示，她最近發現這名父親沒有接種新冠疫苗，更在社交媒體上發帖文表明反疫苗。

【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人 【下一頁】

法官指魁北克省近期的新冠確診個案增加，認為父親與子女接觸並不符合子女的最大利益。

法院裁定中止父親的探望權直到下個月，除非這名父親決定接種疫苗。據悉，這是首次以接種疫苗為由剝奪父母探望子女的權利。

魁北克省上周規定，進入出售大麻類及酒類產品店鋪前，顧客需出示疫苗接種證明，令疫苗預約數目激增。魁北克省近期才開放40歲或以上人士打第3針或加強劑，遠落後於其他省分。

魁北克省更指拒絕接種疫苗人士為醫療系統帶來經濟負擔，計劃針對未接種疫苗成人徵收健康稅。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英首相府再捲派對門 菲臘親王喪禮前連場飲酒狂歡
今日
英首相府再捲派對門 菲臘親王喪禮前連場飲酒狂歡
美最高法院駁回私企強制接種 允政府強制醫護打針
今日
美最高法院駁回私企強制接種 允政府強制醫護打針
美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95
2022/01/13
美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95
【Omicron變種】美研究指死亡率低逾9成 入院風險較Delta低一半
2022/01/13
【Omicron變種】美研究指死亡率低逾9成 入院風險較Delta低一半
加拿大魁北克要未打針成人交稅 首劑疫苗預約量即升
2022/01/13
加拿大魁北克要未打針成人交稅 首劑疫苗預約量即升

你可能感興趣

英首相府再捲派對門 菲臘親王喪禮前連場飲酒狂歡
今日 11:56
英首相府再捲派對門 菲臘親王喪禮前連場飲酒狂歡
美最高法院駁回私企強制接種 允政府強制醫護打針
今日 11:37
美最高法院駁回私企強制接種 允政府強制醫護打針
美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95
19:11 2022/01/13
美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95
疫情 離婚 疫苗 加拿大 魁北克

下一篇文章

北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款