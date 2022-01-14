【新冠疫苗】加拿大離婚漢無打針 喪失探望子女權

加拿大魁北克省一名離婚男子，希望延長假期探望子女的權利，與前妻發生法律糾紛。法院以這名男子尚未接種新冠疫苗為由，指為了保障其子女的利益，決定暫時中止男子探望子女的權利。

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加媒報道，這名父親與前妻離婚後，前妻與伴侶及兩名孩子同住，而兩名孩子都因年紀太小無法接種新冠疫苗。

父親每隔一個周末及假期其中一周可探望子女，但這名父親向前妻提出延長假期探望子女的時間，但前妻不同意要求。

父親上月中入稟法院要求修改探望子女權限，希望在假期可多陪子女一天。但前妻向法庭表示，她最近發現這名父親沒有接種新冠疫苗，更在社交媒體上發帖文表明反疫苗。

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法官指魁北克省近期的新冠確診個案增加，認為父親與子女接觸並不符合子女的最大利益。

法院裁定中止父親的探望權直到下個月，除非這名父親決定接種疫苗。據悉，這是首次以接種疫苗為由剝奪父母探望子女的權利。

魁北克省上周規定，進入出售大麻類及酒類產品店鋪前，顧客需出示疫苗接種證明，令疫苗預約數目激增。魁北克省近期才開放40歲或以上人士打第3針或加強劑，遠落後於其他省分。

魁北克省更指拒絕接種疫苗人士為醫療系統帶來經濟負擔，計劃針對未接種疫苗成人徵收健康稅。

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責任編輯：鄭錦玲