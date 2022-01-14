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【海爾智家6690】天風看好員工及基金參與配股 海爾智家強化經營

股樓投資 13:27 2022/01/14

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海爾智家（06690）日前公布，以每股28元配售4,141.4萬H股新股予５名承配人，集資約11.59億元。是次配股引入了PAG、Segantii、Janchor等外資私募基金，禁售期6個月。同時，配售大部分由公司內部管理層及員工持有的Golden Sunflower所承接，以9.76億元認購配售股份總數的84.2%，禁售期12個月。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

該集團指，近期市場波動，相信較長禁售期對其及股東有利，且配售股份數目對現有股東造成的攤薄影響相對較小。天風證券指出，控股股東員工及管理層間接參與配售認購，將利於強化上市公司與控股股東海爾集團的利益一致性。同時，員工將使用自籌資金參與投資，公司不會向員工提供任何財務資助，此舉體現了員工對公司前景的認可。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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海爾智家作為全球性家電領軍品牌，在成本端承壓、海外疫情反復背景下，其國內數字化轉型、品牌高端化布局的效益逐步釋放，海外實現產品結構、供應鏈、生產效率優化」，有效帶動運營效率與盈利能力的提升。同時，公司物聯網智慧家庭戰略轉型加速，品牌高端化、場景化、生產建設逐步進入收獲期，整體發展邏輯清晰。天風證券維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：林衛

海爾智家（06690） 配售 集資 港股

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