  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施

環球政治 12:35 2022/01/14

分享：

北韓本月兩度試射導彈，國際局勢再起波瀾，美國早前宣布制裁。北韓周五（14日）表態譴責美國制裁，指華府若採取對抗態度，北韓將不得不採取更強硬﹑更明確的措施回應。

美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業 【下一頁】

北韓外務省發言人透過官媒《朝中社》發表講話，指美國把北韓的正當活動訴諸聯合國安理會，因未能掀起譴責聲浪而採取單獨制裁措施，導致局勢惡化，批評美國將北韓合法行使自衛權視為問題，是公然的挑釁和「強盜邏輯」。

發言人更表示，美國政府雖把外交及對話掛在口邊，實際上卻執意打壓及孤立北韓。發言人強調，加強國防是主權國家擁有的合法權利，北韓絕不放棄，並表明近期的新武器開發非針對特定國家或勢力，而且從未威脅周邊國家安全。

北韓稱成功試射超音速導彈 金正恩要加快軍隊現代化 【下一頁】

韓聯社分析指出，北韓今次講話暗示日後將根據美方制裁程度，加大武力示威的力度。專家估計，北韓今年內將公開戰略武器，並以公開或非公開形式試驗。

美國財政部周三（12日）率先宣布制裁5名北韓公民，其後再宣布制裁1名北韓公民、1名俄羅斯公民及1間俄羅斯企業。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

北韓再發射不明飛行物 日本指疑似彈道導彈
2022/01/11
北韓再發射不明飛行物 日本指疑似彈道導彈
北韓2022年首試射 證實高超音速導彈命中目標
2022/01/06
北韓2022年首試射 證實高超音速導彈命中目標
北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過
2022/01/06
北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過
北韓78日後再試射 或是彈道導彈
2022/01/05
北韓78日後再試射 或是彈道導彈
南韓外長：美韓就終戰宣言草稿達成共識
2021/12/29
南韓外長：美韓就終戰宣言草稿達成共識

你可能感興趣

北韓再發射不明飛行物 日本指疑似彈道導彈
12:55 2022/01/11
北韓再發射不明飛行物 日本指疑似彈道導彈
北韓2022年首試射 證實高超音速導彈命中目標
13:58 2022/01/06
北韓2022年首試射 證實高超音速導彈命中目標
北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過
09:05 2022/01/06
北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過
國防 外交 北韓 美國 制裁 譴責 美國財政部

上一篇文章

【新冠疫苗】加拿大離婚漢無打針 喪失探望子女權

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款