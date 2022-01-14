北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施

北韓本月兩度試射導彈，國際局勢再起波瀾，美國早前宣布制裁。北韓周五（14日）表態譴責美國制裁，指華府若採取對抗態度，北韓將不得不採取更強硬﹑更明確的措施回應。

美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業 【下一頁】

北韓外務省發言人透過官媒《朝中社》發表講話，指美國把北韓的正當活動訴諸聯合國安理會，因未能掀起譴責聲浪而採取單獨制裁措施，導致局勢惡化，批評美國將北韓合法行使自衛權視為問題，是公然的挑釁和「強盜邏輯」。

發言人更表示，美國政府雖把外交及對話掛在口邊，實際上卻執意打壓及孤立北韓。發言人強調，加強國防是主權國家擁有的合法權利，北韓絕不放棄，並表明近期的新武器開發非針對特定國家或勢力，而且從未威脅周邊國家安全。

北韓稱成功試射超音速導彈 金正恩要加快軍隊現代化 【下一頁】

韓聯社分析指出，北韓今次講話暗示日後將根據美方制裁程度，加大武力示威的力度。專家估計，北韓今年內將公開戰略武器，並以公開或非公開形式試驗。

美國財政部周三（12日）率先宣布制裁5名北韓公民，其後再宣布制裁1名北韓公民、1名俄羅斯公民及1間俄羅斯企業。

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責任編輯：吳漢培