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【券商點睇】中資券商景氣度保持向上 重點關注財富管理業務

股樓投資 12:53 2022/01/14

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安信證券指出，中資券商景氣度高，業績增長確定性強。從去年首三季的數據可見，全行業業績增速為7%，上市券商合計增速達23%。考慮到全面注冊制改革的推進及財富管理的大趨勢，對今年展望比較積極，行業整體景氣度有望保持向上趨勢，全年淨利潤有望實現15%以上的增長。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

中短期而言，經濟下行壓力大，國內外疫情復甦抬頭，房企償債臨近等多方面因素之下，貨幣政策不排除進一步寬鬆。此外，政策利好陸續落地，例如全面注冊制改革的推進、放開險資證券出借等。伴隨春節臨近，公募基金新發市場已顯著回暖至較高水平，從目前已有披露的發行計劃來看，2022年1月眾多明星基金經理推出重磅產品，公募基金「開門紅」值得期待。

【延伸閱讀】2022年部署：2022年值得部署的10大收息股，請按【見下頁

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長期來看，財富管理業務佔比有望進一步提升，提升估值平均值。考慮到行業景氣度在過去幾年是最高水平，板塊估值與基本面背離的修復尚未完全。在流動性及政策利好的助力下，板塊上行的動力充足，且具備安全邊界。該行推薦以財富管理主綫的券商如廣發證券（01776）、東方證券（03958），重點關注中信證券（06030）、中金公司（03908）等。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：林衛

港股 廣發証券（01776） 中信証券（06030） 內地券商股 東方證券（03958） 中金公司（03908） 板塊

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