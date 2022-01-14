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【數據預測】路透季度調查中國經濟前低後高 全年GDP增速預測5.2%

股樓投資 12:45 2022/01/14

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根據路透最新季度調查，綜合約60家機構預估的中值，中國2022年經濟增速將會呈「前低後高」，全年預計增長5.2%，跟上一次季度調查相比，機構對中國GDP的預估有所下調。當時2022年GDP增速預測為5.5%。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

另一方面，居民消費價格指數（CPI）溫和上行，全年漲幅為2.2%。基於經濟下行壓力持續加劇，通脹溫和為貨幣政策進一步寬鬆創造空間。12家機構預估，中國人民銀行於2022年第一、二季會將一年期貸款市場報價利率（LPR）分別調降5個基點。同時，16家機構預估，2022年第一季人行還會下調存款準備金率50個基點。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁

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中金公司認為，如果當前的政策力度不足以支持信貸增速企穩回升，同時考慮到從信貸投放加速到經濟回暖還存在一定的滯後，第一季仍然是貨幣政策進一步寬鬆最合適的窗口。自從2020年底中央政治局會議明確2022年工作重點要「穩字當頭、穩中求進」。隨後人行先後宣布下調金融機構存款準備金率及將一年期LPR報價下調5個基點。此外，財政部也提前下達2022年新增專項債務限額1.46萬億元人民幣。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：林衛

經濟 通脹 中國人民銀行 GDP 中國

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