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【盈喜股】特步料去年純利按年升最少七成　惟股價午後曾挫逾半成

股市 16:31 2022/01/14

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特步料去年純利按年升最少七成，受惠收入大增及主品牌毛利率提升。

特步 （01368） 發盈喜，預計截至去年底止的年度純利，將較截至2020年度大增不少於70%。特步解釋，純利上升主要是由於收入大幅增長，以及集團主品牌毛利率提升。特步公佈盈喜消息後，股價一度升逾1%，但其後倒跌最多半成，低見12.3元。該股最終收市跌0.3%，收報12.9元。

特步主席丁水波展示與謝霆鋒20年前合照【下一頁】

特步指出，主品牌期內成功推出標誌性功能性及休閑產品，以及零售渠道升級，導致代理商銷售訂單強勁，令主品牌收入於去年下半年增長逾30 %。另外，主品牌的電子商務業務及兒童業務，分別在品牌、產品和運營方面完成重組後，收入增速加快。

至於主品牌毛利率提升，主要由於集團在產品創新方面持續努力提升產品組合，以及2020年上半年的一次性庫存回購，導致比較基數較低。

特步又同時公佈主品牌營運狀況。截至去年底止3個月，包括線上線下渠道的零售銷售增長為20%至25%，零售折扣水平介乎七五折至八折。去年全年計，包括線上線下渠道的零售銷售增長超過30%，零售存貨周轉約4個月。

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港股 體育用品股 特步國際（01368） 盈喜

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