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【石Sir午市閒談】今日推介龍湖｜昆能、港交所、太古地產、玖紙、美團最新部署

股市 12:30 2022/01/14

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恒生指數中午收報24179點，跌250點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介龍湖 （00960） ，另亦會分析昆能 （00135） 、港交所 （00388） 、太古地產 （01972） 、玖紙 （02689） 、美團 （03690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 龍湖集團（00960） 昆侖能源（00135） 香港交易所（00388） 太古地產（01972） 玖龍紙業（02689） 美團－W（03690）

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