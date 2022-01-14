【經營困難】相機產業萎縮加上疫情雙重打擊 Canon宣布關閉32年歷史珠海廠房

日本數碼相機大廠佳能（Canon），其位於內地的佳能珠海有限公司，於本周二發表公告指出，「近年來全球相機市場急劇萎縮，加上新冠肺炎病毒長期肆虐，使得公司經營面臨空前困難，雖經公司及各位員工共同努力，卻依然未能扭轉困局，總部不得不對集團整體經營架構進行調整，經慎重研究，作出艱難決定：終止公司生產。」這意味著擁有32年歷史的珠海廠房正式結束生產業務，員工亦遭全數遣散。

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根據佳能珠海有限公司的資料顯示，該公司成立於1990年1月，公司股東為日本佳能公司和佳能（中國）有限公司，持股比例分別為83.08%和16.92%。公司最初生產鏡片及相機，及後生產打印機、傳真機、掃描儀、CIS（接觸式圖像傳感器）等。

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根據網上資料，佳能珠海有限公司最初只有100名員工，高峰時期曾超過10,000人，年銷售額達到13億美元（約101.4億港元），然而時移世易，根據2021年12月1日佳能珠海官網發布的《佳能珠海2020年度環境報告書》透露，佳能珠海有限公司的從業人員只剩下1,317名。截至2020年底，公司投資總額為2.2億美元（約17.16億港元），2020年實際生產鏡片1,229萬片、數碼相機102.9萬台、數碼攝錄機9.4萬台。

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根據日本相機及影像產品協會（CIPA）公布的統計數據，2019年來全球數碼相機的出貨量一直處於下降趨勢，當中2021年11月的出貨量年減約30%，相比2019年11月下降了約48.7%。

佳能社長御手洗富士夫，去年底接受日本《讀賣新聞》採訪時表示，該公司旗艦級的單反相機的開發和生產，可能將於未來數年內結束。這表示Canon EOS-1D X Mark III已是該公司最後一款旗艦級數碼單反相機，公司未來重心會轉移至無反相機上。

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責任編輯：嚴浩文